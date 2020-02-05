«Роснефть» пробурила сверхглубокую скважину на месторождении Одопту-море

месторождение Одопту-море. Архивное фото © www.rosneft.ru

Компания «РН-Сахалинморнефтегаз», входящая в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», ввела в эксплуатацию рекордную по протяженности горизонтальную скважину для месторождения Одопту-море (Северный купол) на шельфе Охотского моря. Глубина скважина с большим отходом от вертикали составила 8 699 м. Текущий дебит — 180 тонн/сутки.

Технология бурения скважин со сверхдальним отходом от вертикали на шельфе Сахалина была впервые применена при разработке месторождения Одопту-море. Cредняя длина таких скважин, пробуренных с суши под акваторией моря, превышает 6 тысяч метров. Предыдущий рекорд по протяженности скважин на этом месторождении был установлен в 2011 году с показателем — 8 119 м.

Добиться таких результатов специалистам предприятия удалось благодаря применению высокотехнологичных методов строительства скважин, таких как глубинное картирование пластов с записью пластового давления, роторно-управляемые системы с дистанционным сопровождением процесса бурения в режиме реального времени, а также контроль целостности стенок скважин и очистки ствола.

В рамках стратегии «Роснефть-2022» Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных цифровых и технологических решений, активно внедряя их по всем направлениям деятельности.

Глубинное картирование позволило пересмотреть представления о геологическом строении восточного блока месторождения Одопту-море (Северный купол). Ранее эта информация была недоступна в связи с большой удаленностью месторождения от берега. Полученные данные будут учтены при последующем вовлечении в разработку дополнительных продуктивных блоков месторождения.

Основной объем буровых работ при строительстве рекордной скважины выполнили предприятия внутреннего сервиса «Роснефти», проектные решения были подготовлены институтами Корпоративного научного комплекса Компании в городах Южно-Сахалинск и Тюмень.