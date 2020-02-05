Компания из Москвы «Тексел» поставила уникальные 3D-сканеры в Южную Корею и ОАЭ

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Московская компания «Тексел» направила в один из университетов Сеула и Музей будущего в Дубае уникальные 3D-сканеры собственной разработки.

Главное преимущество сканеров — программное обеспечение, которое позволяет быстро и качественно сканировать людей и не требует последующей доработки в сторонних программах. В университете Сеула сканер будет использоваться для обучения студентов на факультетах, связанных с 3D-графикой и дизайном, а в музее Дубая устройство станет частью экспозиции о цифровых технологиях будущего.

Заказчикам доставлены разные модели оборудования. Так, в Южную Корею направлен компактный 3D-сканер для цветного сканирования людей, на котором трехмерную цифровую модель можно получить за 90 секунд. В ОАЭ поставили более крупную модель, которая за 30 секунд анализирует стоящего на платформе человека, и далее специальные алгоритмы за 1 минуту превращают результаты сканирования в реалистичную 3D-модель.

Общий объем экспорта высокотехнологичной продукции из Москвы уже превысил $10,8 млрд.

За период январь-ноябрь 2019 года рост составил 11,45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 3D-сканеры Texel входят в список лучших полноростовых 3D-сканеров по версии независимого французского рейтингового агентства Aniwaa.