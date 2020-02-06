В Московской области открыт новый корпус одного из крупнейших косметических заводов Henkel в мире

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Новый производственный корпус завода немецкой «Хенкель» по изготовлению парфюмерно-косметической продукции открылся 6 февраля в Богородском районе Московской области.

Завод с производственной мощностью более 300 млн единиц готовой продукции в год станет одним из крупнейших косметических производств в России и вторым по величине заводом по производству косметических средств компании Henkel в мире.

Инвестиции в новый корпус составили более 1,3 млрд рублей. Дополнительно создано 50 рабочих мест. Всего в ногинском филиале «Хенкель» трудятся более 500 сотрудников.

Новый этап инвестиций позволил увеличить мощности производства в полтора раза — с 200 до 320 миллионов единиц готовой продукции в год и практически вдвое расширить складские площади до трех тысяч паллетомест.

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На новых линиях будет налажен выпуск жидких косметических средств — шампуней, бальзамов, а также окислителей красок для волос под такими брендами, как Palette, Fa, Schauma, Syoss, Taft, Gliss Kur, Shamtu. Проект позволит Henkel сократить объемы импорта продукции, быстро и гибко реагировать на изменение спроса и потребности рынка. Продукция будет поставляться во все регионы России и большинство стран СНГ. Продукция на 50% состоит из российского сырья, 80% упаковки также производится в России.

Помимо строительства нового производственно-складского корпуса компания инвестировала около 100 миллионов рублей в открытие первой собственной R&D лаборатории на заводе. Запуск исследовательской лаборатории позволит создавать и адаптировать формулы новых продуктов, а также тестировать новые упаковочные решения и сырье от локальных поставщиков.

В настоящий момент ведется работа над несколькими крупными проектами, реализация которых намечена на 2020 год.

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В 2020 году Компания «Хенкель» отмечает 30-летие работы в России, где ее штат насчитывает более 2,5 тысячи сотрудников. В России работает 10 заводов и 12 офисов компании.