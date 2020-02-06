«Газпромнефть-Восток» ввел в эксплуатацию газотранспортную систему в Томской области

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«Газпромнефть-Восток» ввел в эксплуатацию газотранспортную систему Урмано-Арчинской группы месторождений и Южно-Пудинского лицензионного участка* в Томской области. Реализация проекта позволила предприятию в 4 раза увеличить объем коммерческой сдачи газа и повысить общий уровень утилизации попутного нефтяного газа до 95%.

Общий объем инвестиций в проект составил около 6,7 млрд рублей. Производственная мощность газовой инфраструктуры составляет 400 млн м3 газа в год.

В рамках проекта «Газпромнефть-Востоком» были построены: ДКС Урманского месторождения, 97-километровый газопровод высокого давления между Урманским и Шингинским месторождениями, 18-километровый газопровод между ДНС и ДКС, а также вакуумные компрессорные станции на объектах подготовки нефти Арчинского и Урманского месторождений.

Новая инфраструктура обеспечивает транспортировку газа с месторождений Южно-Пудинского лицензионного участка и Арчинского месторождения на дожимную насосную станцию Арчинского месторождения (ДНС). От ДНС сырье направляется по 18-километровому трубопроводу до дожимной компрессорной станции (ДКС) Урманского месторождения. Туда же поступает газ с установки подготовки нефти Урманского месторождения.

После компримирования на ДКС газ по 97-километровому газопроводу направляется на Шингинское месторождение. Конечной точкой новой газотранспортной системы перед врезкой в трубопроводную систему АО «Томскгазпром» является узел учета и редуцирования газа Шингинского месторождения. Здесь происходит понижение давления, подогрев и учет газа перед его отправкой на установку комплексной подготовки газа и конденсата Мыльджинского нефтегазоконденсатного месторождения АО «Томскгазпром"**.

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Создание газотранспортной системы Урмано-Арчинской группы месторождений и Южно-Пудинского лицензионного участка стало одним из крупнейших инвестиционных проектов в Томской области за последние годы. Торжественная церемония, посвященная запуску системы в промышленную эксплуатацию, состоялась 6 февраля 2020 года.