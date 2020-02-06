В Санкт-Петербурге открыт цех синтеза пластичных смазок для автомобильного и тоннелестроения

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5 февраля в Кировском районе Санкт-Петербурга начал свою работу цех синтеза пластичных смазок для автомобильного и тоннелестроения. Идея, технологии и реализация проекта принадлежат российской компании.

Новый цех с реакторами дополнил производственные мощности научно-производственной компании ВМПАВТО — российского производителя инновационных смазочных материалов.

Цех автоматизирован на 80% и практически не требует участия человека, готовый продукт выгружается всего через 8 часов. Раньше весь процесс мог занимать до 24-48 часов. Высокая производительность нового объекта обеспечивается за счет инноваций в технологическом процессе, а также механизации и автоматизации основных стадий.

В одном объекте инженеры совместили несколько авторских научных и технологических ноу-хау: многоступенчатая система фильтрации, элементы системы нагрева, охлаждения и рекуперации тепла, десяток ноу-хау и уникальная система реакторов, обеспечивающие большую производительность и энергоэффективность.

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