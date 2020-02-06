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Новые заводы и цеха

В Санкт-Петербурге открыт цех синтеза пластичных смазок для автомобильного и тоннелестроения

 © kirnews.ru

5 февраля в Кировском районе Санкт-Петербурга начал свою работу цех синтеза пластичных смазок для автомобильного и тоннелестроения. Идея, технологии и реализация проекта принадлежат российской компании.

Новый цех с реакторами дополнил производственные мощности научно-производственной компании ВМПАВТО — российского производителя инновационных смазочных материалов.

Цех автоматизирован на 80% и практически не требует участия человека, готовый продукт выгружается всего через 8 часов. Раньше весь процесс мог занимать до 24-48 часов. Высокая производительность нового объекта обеспечивается за счет инноваций в технологическом процессе, а также механизации и автоматизации основных стадий.

В одном объекте инженеры совместили несколько авторских научных и технологических ноу-хау: многоступенчатая система фильтрации, элементы системы нагрева, охлаждения и рекуперации тепла, десяток ноу-хау и уникальная система реакторов, обеспечивающие большую производительность и энергоэффективность.

 © kirnews.ru
Источник: http://www.kirnews.ru/news/2020-02-...ezu-plastichnykh-smazok/#ad-image-2

Санкт-Петербург, малый и средний бизнес, новое производство
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