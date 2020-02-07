Добавить статью
Лого Сделано у нас
Добыча и разведка полезных ископаемых

Новая нефтяная залежь выявлена в Томской области

 © neftegaz.ru

Газпромнефть-Восток и Технологический центр «Бажен» открыли новую залежь палеозойской нефти на Урманском месторождении в Томской области.

Новая залежь была выявлена в карбонатных отложениях палеозоя на юго-востоке Урманского месторождения.

В ходе бурения поисково-оценочной скважины протяженностью 3660 м были получены фонтанирующие притоки безводной нефти суммарным дебитом 92 т/сутки с динамикой роста дебита.

В настоящее время на месторождении проводятся работы по комплексному исследованию керна и флюидов, а также изучение ресурсного потенциала новой залежи.

По предварительной оценке, прирост извлекаемых запасов углеводородов по залежи палеозоя составит более 1,5 млн тнэ. Геологические запасы — около 5 млн т.

В 2020 г. запланировано бурение 4х горизонтальных эксплуатационных скважин для вовлечения в разработку запасов нефти новой залежи.

Новые залежи были выявлены в ходе масштабной программы геологоразведочных работ, которая реализуется «Газпромнефть-Востоком», технологическим центром «Бажен» и Научно-Техническим Центром «Газпром нефти».

Она включает в себя бурение 5 разведочных скважин с углублением до отложений палеозоя и проведение 3D-сейсморазведочных работ на площади 500 км2.

Урмано-Арчинская группа месторождений расположена в Парабельском районе Томской области. В состав группы входят 6 месторождений — Урманское и Арчинское нефтегазоконденсатные месторождения (НГКМ) и месторождения Южно-Пудинского лицензионного участка недр (Кулгинское, Солоновское, Смоляное и Южно-Табаганское).
Источник: https://neftegaz.ru/news/gas/523170...chivaet-zapasy-paleozoyskoy-nefti-/

нефтеразведка , Томская область
  • Нет аватара nabludatel71
    07.02.2010:47:06

    Сергей, при всём уважении, очень мелко. Что такое «прирост 1,5 млн т запасов» при добыче в стране более 500 млн т и разведанных запасах 20000 млн т?

    #1187642
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      07.02.2011:14:41

      Ну, других залежей у меня для вас пока нет    

      Будут больше, опубликую.

      Последние месяцы с крупными месторождениями не очень.

      Ну крупные запасы и формируются обычно путём складывания небольших приростов. Так чтобы открыть сразу месторождение миллионов на 100-300 пожалуй уже и не бывает.

      Одна скважина дала нефть, потом другая, через пару месяцев ещё одна.

      Здесь фишка больше в том, что напоролись на новую залежь и скважина начала фонтанировать. Это большая удача.

      Стадия поисково-оценочных работ — это бурение по очень редкой сети. Следующая стадия разведки как правило стабильно приращивает запасы чисто путём геометрических добавлений скважин с нефтью.

      #1187647
  • Don Tbotherme
    07.02.2016:24:26

    Вот в палеозое, помню, нефть берегли и закачивали. А теперь только внаружу качаютЬ и качаютЬ…

    #1187692
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,