Новая нефтяная залежь выявлена в Томской области
Газпромнефть-Восток и Технологический центр «Бажен» открыли новую залежь палеозойской нефти на Урманском месторождении в Томской области.
Новая залежь была выявлена в карбонатных отложениях палеозоя на юго-востоке Урманского месторождения.
В ходе бурения поисково-оценочной скважины протяженностью 3660 м были получены фонтанирующие притоки безводной нефти суммарным дебитом 92 т/сутки с динамикой роста дебита.
В настоящее время на месторождении проводятся работы по комплексному исследованию керна и флюидов, а также изучение ресурсного потенциала новой залежи.
По предварительной оценке, прирост извлекаемых запасов углеводородов по залежи палеозоя составит более 1,5 млн тнэ. Геологические запасы — около 5 млн т.
В 2020 г. запланировано бурение 4х горизонтальных эксплуатационных скважин для вовлечения в разработку запасов нефти новой залежи.
Новые залежи были выявлены в ходе масштабной программы геологоразведочных работ, которая реализуется «Газпромнефть-Востоком», технологическим центром «Бажен» и Научно-Техническим Центром «Газпром нефти».
Она включает в себя бурение 5 разведочных скважин с углублением до отложений палеозоя и проведение 3D-сейсморазведочных работ на площади 500 км2.
Урмано-Арчинская группа месторождений расположена в Парабельском районе Томской области. В состав группы входят 6 месторождений — Урманское и Арчинское нефтегазоконденсатные месторождения (НГКМ) и месторождения Южно-Пудинского лицензионного участка недр (Кулгинское, Солоновское, Смоляное и Южно-Табаганское).
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