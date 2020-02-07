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Транспорт и логистика

РЖД в 2019 году закупило 738 отечественных локомотивов на 98 млрд рублей

Новый электровоз ЭП20 (серийный номер 067) выпуска 2019 года. Фото от 15 декабря 2019 г.Новый электровоз ЭП20 (серийный номер 067) выпуска 2019 года. Фото от 15 декабря 2019 г. © trainpix.org

ОАО «РЖД» в 2019 году инвестировало в обновление локомотивного парка более 98 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Всего было закуплено 738 локомотивов, уточняется в сообщении. Наибольшее количество новых машин пополнило парки локомотивных депо Кинель, Курган, Иланская, Лянгасово, Самара, Чита и Хабаровск.

В структуре поставок тягового подвижного состава — 392 электровоза, в том числе 35 пассажирских (ЭП1М — четыре единицы; ЭП2К — 25 единиц; ЭП20 — шеть единиц). Для грузовой работы закуплено 155 электровозов серии 2ЭС6, семь — серии 2ЭС10, 10 — серии 3ЭС4К, 84 — серии 2ЭС5К, 95 — серии 3ЭС5К, четыре — серии 4ЭС5К и два — серии 2ЭС7.

Объем закупки тепловозов составил 346 единиц, в том числе 19 пассажирских локомотивов ТЭП70БС. Парк грузовых тепловозов наряду с машинами 2ТЭ25КМ (92 единицы) пополнили 12 новых локомотивов серии 3ТЭ25К2М.

В 2019 году был расширен модельный ряд закупаемых маневровых локомотивов. Начались поставки двухосных тепловозов ТЭМ31М, предназначенных для выполнения маневров в депо. В прошлом году компания получила пять таких машин. Из 200 тепловозов серии ТЭМ18ДМ — 11 единиц предназначены для работы на линиях с шириной колеи 1435 мм и задействованы на пограничных станциях Дальневосточной, Забайкальской и Калининградской железных дорог. Закупки маневровых локомотивов серии ТЭМ14 составили 18 единиц.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/7710481

статистика, РЖД, ЭП1М, ЭП2К, ЭП20, 2ЭС6, 2ЭС10, 3ЭС4К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К, 2ЭС7, 2ТЭ25КМ, ТЭП70БС, 3ТЭ25К2М, ТЭМ31М, ТЭМ18ДМ, ТЭМ14
  • exhausted1987 exhausted1987
    08.02.2003:12:45

    Всего было закуплено 738 локомотивов

    Против 597 в 2018 г.   

    #1187796
  • Нет аватара Smotritel
    08.02.2015:04:52

    Вот неужели нельзя было вставить фотку нормального крупносерийного электровоза? Этого 2ЭС5 выпущено всего 5 (пять!) машин с 2012 года. Да и электровоз то по большей части украинский, включая кабины машиниста в сборе.

    #1187825
    • Сергей * Сергей *
      08.02.2015:44:52

      он красивый    на ЭП20 получается тоже цеевропейская кабина стоит?

      #1187840
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