РЖД в 2019 году закупило 738 отечественных локомотивов на 98 млрд рублей

Новый электровоз ЭП20 (серийный номер 067) выпуска 2019 года. Фото от 15 декабря 2019 г. © trainpix.org

ОАО «РЖД» в 2019 году инвестировало в обновление локомотивного парка более 98 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Всего было закуплено 738 локомотивов, уточняется в сообщении. Наибольшее количество новых машин пополнило парки локомотивных депо Кинель, Курган, Иланская, Лянгасово, Самара, Чита и Хабаровск.

В структуре поставок тягового подвижного состава — 392 электровоза, в том числе 35 пассажирских (ЭП1М — четыре единицы; ЭП2К — 25 единиц; ЭП20 — шеть единиц). Для грузовой работы закуплено 155 электровозов серии 2ЭС6, семь — серии 2ЭС10, 10 — серии 3ЭС4К, 84 — серии 2ЭС5К, 95 — серии 3ЭС5К, четыре — серии 4ЭС5К и два — серии 2ЭС7.

Объем закупки тепловозов составил 346 единиц, в том числе 19 пассажирских локомотивов ТЭП70БС. Парк грузовых тепловозов наряду с машинами 2ТЭ25КМ (92 единицы) пополнили 12 новых локомотивов серии 3ТЭ25К2М.

В 2019 году был расширен модельный ряд закупаемых маневровых локомотивов. Начались поставки двухосных тепловозов ТЭМ31М, предназначенных для выполнения маневров в депо. В прошлом году компания получила пять таких машин. Из 200 тепловозов серии ТЭМ18ДМ — 11 единиц предназначены для работы на линиях с шириной колеи 1435 мм и задействованы на пограничных станциях Дальневосточной, Забайкальской и Калининградской железных дорог. Закупки маневровых локомотивов серии ТЭМ14 составили 18 единиц.