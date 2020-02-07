«Эвалар» запустил линию по выпуску синтетических лекарственных средств

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Компания «Эвалар» произвела запуск второй линии нового производственного комплекса в Алтайском крае, предназначенной для выпуска лекарственных средств на основе синтетического сырья. Расширение производственных мощностей в компании планируют использовать как для развития собственного лекарственного портфеля, так и для расширения контрактного производства.

Новый производственный комплекс компании «Эвалар» полностью предназначен для выпуска лекарственных средств. Его мощность на текущий момент составляет 2 млрд таблеток и капсул в год, включая участок по выпуску лекарственных средств растительного происхождения (1 млрд таблеток и капсул в год), а также участок по выпуску лекарственных средств из синтетического сырья (1 млрд таблеток и капсул в год).

Запуск всех участков нового производства позволит ЗАО «Эвалар» более чем в полтора раза увеличить объемы выпуска продукции. Расширение производственных мощностей в компании планируют использовать как для развития собственного лекарственного портфеля, так и для расширения контрактного производства.

Развитие лекарственного портфеля — один из приоритетов компании.

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О проекте:

Строительство второго производственного комплекса «Эвалар» начал в 2013 году.Общая стоимость проекта составляет 5 млрд рублей, его финансирование осуществлялось из собственных средств компании.

Общая площадь земельного участка — 3,4 га.

Общая площадь здания — 34 320 м², включая:

• производственный блок «А» — 19 315 м² (3 этажа, из них: 2 этажа производство, 1 этаж технический);

• склад готовой продукции, блок «Б» — 8 645 м² (10 000 паллетомест, склад высотного хранения);

• административно-бытовой лабораторный и инженерный блок «С» — 6 360 м² (4 этажа, на которых размещены санитарно-бытовые помещения, исследовательские лаборатории, микробиологическая лаборатория, офисы).

Проект нового фармкомплекса включает участки производства твердых лекарственных форм на оборудовании ведущих мировых производителей (Германия): Huttlin, Bohle, Bosch, Uhlmann, Korsch.