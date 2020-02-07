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Компания «ТМС групп» запустила новый завод по производству труб с внутренним порошковым покрытием для совершенствования продуктовой линейки От 57 миллиметров в диаметре до труб с сечением в полметра: на предприятии «ТМС-ТрубопроводСервис» (входит в состав нефтесервисной компании «ТМС групп» Холдинга «ТАГРАС») ввели в строй обновленную высокопроизводительную автоматизированную линию. Она позволяет производить трубы с внутренним порошковым антикоррозионным покрытием. Почему наиболее распространенный в России вид транспорта одновременно является самым уязвимым, и как решается эта проблема — в видеосюжете.