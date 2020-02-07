Рисоперерабатывающий завод российского производства поставлен в Казахстан

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Крестьянское хозяйство «Ер-Али» из Кызылординской области Казахстана установило цифровой рисоперерабатывающий завод российского производства ROMAX.

ROMAX производит оборудование для комбикормовых заводов, семеноводческих хозяйств, элеваторов, комплексов очистки и сушки зерна.

Новое оборудование перерабатывает 80 тонн товарного риса и 10 тонн семян в час. Стоимость затрат на его закупку и полную установку обошлась хозяйству в 100 млн тенге (17 млн рублей). Работает здесь 5 человек.

По словам директора ТОО Алиби Бекжанова, это оборудование ему рекомендовали краснодарские рисоводы. Хозяйство купило его напрямую у производителя, без лизинга. На днях будет официальное открытие предприятия, а сейчас идет первая переработка зерна — зерноочистительная машина предварительно очищает его от сора.