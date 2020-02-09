Концерн «КРЭТ» представил новый навигационно-плановый командный индикатор для гражданских вертолетов

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АО «РПЗ» входит в АО «КРЭТ» (в составе Госкорпорации Ростех) представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 новый навигационно-плановый командный индикатор (ИНПК-19).

Индикатор предназначен для отображения экипажу необходимых данных на всех этапах применения объектов, имеет встроенный отказоустойчивый графический процессор реального времени с частотой обновления информации 60 Гц вне зависимости от количества выводимой информации с реализацией режима индикации карты местности 2Д. Помимо этого, отличие российской разработки в массе и габаритах устройства (при параметрах 120×120×130 вес индикатора всего 1,8 кг, что практически в два раза меньше импортных аналогов).

«Новый навигационно-плановый командный индикатор для гражданских вертолетов разработан на „Раменском приборостроительном заводе“, в рамках программы импортозамещения, — рассказал генеральный директор АО „КРЭТ“ Николай Александрович Колесов.

— Конструкторам удалось создать элемент вертолетной авионики, намного превосходящей по своим характеристикам западные аналоги. Уникальная частота обновления информации в 60 Гц и другие характеристики индикатора открывают возможность выхода на международные рынки. Уверен, что представители зарубежных делегаций заинтересуются данным оборудованием».

ИНПК-19 является полной заменой линейки электромеханических индикаторов ПКП-72 и ПНП-72. Предназначен для отображения информации о положении летательного аппарата относительно стран света, радиомаяков на всех этапах полета в горизонтальной и вертикальной плоскостях при использовании его как в качестве резервного контура (автономный режим со встроенным модулем малогабаритной бесплатформенной вертикали), так и совместно с бортовым радиоэлектронным оборудованием старого образца (с аналоговыми связями типа СКТ) и нового образца (с цифровыми интерфейсами).

В рамках единого стенда в павильоне «КРЭТ» АО «РПЗ» представило широкую линейку продукции, разработанной в результате реализации программы диверсификации производства.