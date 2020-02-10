ЕВРАЗ НТМК первым в России освоил выпуск всей линейки крановых рельсов

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На ЕВРАЗ НТМК Нижним Тагиле начали выпуск крановых рельсов КР140. Сейчас в рельсобалочном цехе могут производить все пять профилеразмеров этого вида продукции от КР70 до КР140. Длина каждого рельса 11 м.

Крановые рельсы используются для укладки путей башенных, козловых и мостовых кранов, основные потребители — металлургические и судостроительные предприятия.

Новый вид проката в цехе освоили в рекордные сроки — всего за 3 месяца. Обычно на это уходит не менее года.

Для освоения нового профиля закупили новые прокатные валки, разработали и изготовили технологические шаблоны, калибровку. Он сложен в прокате из-за размера и веса, один погонный метр весит около 150 килограммов. Рельсы КР140 способны выдержать крупногабаритную технику грузоподъемностью до 500 т.

Крановые рельсы являются одним из высокомаржинальных продуктов комбината. Благодаря высокому качеству объем заказов на крановые рельсы постоянно увеличивается".

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