Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Россия запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок

Фото из открытых источниковФото из открытых источников © avatars.mds.yandex.net

Новосибирский производитель углеродных нанотрубок OCSiAl (портфельная компания «Роснано») вывел на производственную мощность вторую установку по синтезу графеновых нанотрубок — Graphetron 50. Инвестиции в проект составили 1,3 млрд руб.

Graphetron 50 — крупнейший в мире реактор по синтезу графеновых нанотрубок. Его производственная мощность — 50 т нанотрубок в год. В тестовом режиме он был запущен весной 2019 года. Первая установка Graphetron 1.0 начала работать в 2014 году. Она имеет годовую производственную мощность 25 т.

Президент OCSiAl Юрий Коропачинский оценивает объем рынка нанотрубок в 2021-2022 годах в 100-150 т. «У нас нет таких обьемов синтеза. Чтобы обеспечить 2022 год, нам нужно половину объемов иметь на складе. Главный фактор роста потребления — революция в области электротранспорта и следующие за ней революции в производстве батареек, шин, материалов для корпусов электроавтомобилей», — объяснил Юрий Коропачинский. Он не исключил роста производства в Новосибирске до 150 т нанотрубок в год: «Это продукция на более чем 200 млн долларов».

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал запуск реактора Graphetron 50 событием мирового масштаба. «Установка изготавливает материал, который никто больше не может изготавливать. Он обладает прочностью в 150 раз выше, чем сталь, — сказал господин Чубайс.— Это новая эра материалов. Масштаб значения ее пока никто по-настоящему не понимает. Ни одна компания на земле не может произвести даже одну тонну».

OCSiAl разработала промышленную технологию производства одностенных углеродных нанотрубок. Производство и научно-исследовательский центр компании находятся в новосибирском Академгородке. В марте 2019 года рыночная капитализация OCSiAl превысила $1 млрд.

Фото из открытых источниковФото из открытых источников © avatars.mds.yandex.net

Одностенные углеродные нанотрубки являются универсальным наномодификатором, улучшающим механические свойства, электро- и теплопроводность различных материалов. Так, добавка 0,1% одностенных углеродных нанотрубок алюминию увеличивает его прочность в два раза, добавка 0,01% к некоторым пластикам делает их электропроводящими, добавка 0,001% в бетон делает его прочнее на 50%. Пилотная промышленная установка синтеза одностенных углеродных нанотрубок Graphetron 1.0, была запущена в новосибирском Академгородке в конце 2013 года. С вводом в эксплуатацию Graphetron 50 российская компания сможет выпускать до 75 тонн нанотрубок в год с возможностью увеличения до более чем 100 тонн в год.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/42510...s://ria.ru/20200211/1564535545.html

  • Don
  • 8
Новые производства, импортозамещение, экспорт, нанотехнологии
  • koncervator Petr koncervator Petr
    11.02.2015:06:34

    Можно по-разному относиться к Чубайсу и Роснано в целом, но то, что в случае Ocsial они смогли сделать самое продвинутое высокотехнологическое производство в мире в своей области — это факт. Теперь, главное, найти больше новых сфер применения этих нанотрубок в массовых производствах.

    #1188266
    • Нет аватара хочу_техники
      11.02.2016:21:00

      Эти сферы применения валяются под ногами. Такие материалы, если производить в тысячах (лучше миллионах) тонн, чудесным образом преобразят все материаловедение. А пока эти нанотрубки дороги, делать, скажем, препреги (вместо углеродных волокон) для изготовления штучных изделий в ракетостроении (скажем КК «Федерация» (обозвали «Орел»)) или в самолетостроении. А если в алюминиевую броню танка добавить процентов десять? А еще очень интересны графены.

      #1188278
  • Нет аватара post0
    11.02.2015:08:16

    Вот это просто нереально круто. Главное забить мировой рынок, занять нишу. А то скоро и остальные подтянутся.

    #1188267
    • Нет аватара абрамыч
      11.02.2015:24:03

      Ocsial по всему миру строит заводы.

      #1188268
      • Игорь Brick
        11.02.2015:37:29

        Зная Чубайса, все не так однозначно.

        #1188269
        • Нет аватара абрамыч
          11.02.2015:45:57

          Чубайс гений ,но были и проколы-типа нанофильтров Петрика.

          #1188272
      • Нет аватара хочу_техники
        11.02.2015:42:06

        Где-то видел ролик (относительно давно), как эти ребята за границей (в Европе кажется, возможно в Германии) убеждали инвесторов, описывая чудеса новых материалов, чтобы они вкладывались, и сложилось впечатление, что они на Заграницу рассчитывают больше, чем на Россию. Может кто их и переубедил. Надо Мишустину их дополнительно заинтересовать, а то сольют.

        #1188271
        • Нет аватара post0
          11.02.2015:48:36

          Ну, а как мировой рынок занимать? Сейчас времена не те чтобы просто продавать. Все хотят учавствовать, а то на внутренний рынок просто не пускают. Мы то себя точно так же ведем с иностранными компаниями. Открой производство в стране, плати налоги, используй местный рынок.

          #1188273
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,