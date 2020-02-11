Россия запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок

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Новосибирский производитель углеродных нанотрубок OCSiAl (портфельная компания «Роснано») вывел на производственную мощность вторую установку по синтезу графеновых нанотрубок — Graphetron 50. Инвестиции в проект составили 1,3 млрд руб.

Graphetron 50 — крупнейший в мире реактор по синтезу графеновых нанотрубок. Его производственная мощность — 50 т нанотрубок в год. В тестовом режиме он был запущен весной 2019 года. Первая установка Graphetron 1.0 начала работать в 2014 году. Она имеет годовую производственную мощность 25 т.

Президент OCSiAl Юрий Коропачинский оценивает объем рынка нанотрубок в 2021-2022 годах в 100-150 т. «У нас нет таких обьемов синтеза. Чтобы обеспечить 2022 год, нам нужно половину объемов иметь на складе. Главный фактор роста потребления — революция в области электротранспорта и следующие за ней революции в производстве батареек, шин, материалов для корпусов электроавтомобилей», — объяснил Юрий Коропачинский. Он не исключил роста производства в Новосибирске до 150 т нанотрубок в год: «Это продукция на более чем 200 млн долларов».

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал запуск реактора Graphetron 50 событием мирового масштаба. «Установка изготавливает материал, который никто больше не может изготавливать. Он обладает прочностью в 150 раз выше, чем сталь, — сказал господин Чубайс.— Это новая эра материалов. Масштаб значения ее пока никто по-настоящему не понимает. Ни одна компания на земле не может произвести даже одну тонну».

OCSiAl разработала промышленную технологию производства одностенных углеродных нанотрубок. Производство и научно-исследовательский центр компании находятся в новосибирском Академгородке. В марте 2019 года рыночная капитализация OCSiAl превысила $1 млрд.

Фото из открытых источников © avatars.mds.yandex.net

Одностенные углеродные нанотрубки являются универсальным наномодификатором, улучшающим механические свойства, электро- и теплопроводность различных материалов. Так, добавка 0,1% одностенных углеродных нанотрубок алюминию увеличивает его прочность в два раза, добавка 0,01% к некоторым пластикам делает их электропроводящими, добавка 0,001% в бетон делает его прочнее на 50%. Пилотная промышленная установка синтеза одностенных углеродных нанотрубок Graphetron 1.0, была запущена в новосибирском Академгородке в конце 2013 года. С вводом в эксплуатацию Graphetron 50 российская компания сможет выпускать до 75 тонн нанотрубок в год с возможностью увеличения до более чем 100 тонн в год.