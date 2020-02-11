Самые популярные дворцы Крыма /часть вторая/
Массандровский дворец
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1b6W6y-CW6c
Источник: https://worontsovpalace.org/
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