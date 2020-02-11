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Города и сёла России

Самые популярные дворцы Крыма /часть вторая/

Массандровский дворец

 © krym4you.com

 © worontsovpalace.org

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1b6W6y-CW6c

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Источник: https://worontsovpalace.org/

объекты архитектуры, объекты культуры, музей, Крым
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