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Детские сады и школы

В Уфимском районе Башкирии открылся сельский детский сад с яслями

 © deputat.openrepublic.ru

В селе Зубово Уфимского района открылся детский сад на 260 мест. В нем будет 12 групп, две из которых — ясельные, детей будут принимать с двухмесячного возраста.

Общая площадь двухэтажного здания нового детсада составляет 3800 квадратных метров. Объем финансирования — около 200 млн рублей. Отапливается здание от отдельно стоящей котельной, электроснабжение осуществляется от своей трансформаторной подстанции, водоснабжение централизованное.

В прошлом году в Башкирии ввели в эксплуатацию 21 школу и 22 детских сада. В этом году планируется построить 47 социально-значимых объектов.
Источник: https://gorobzor.ru/novosti/obsches...-rayone-otkrylsya-novyy-detskiy-sad

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Башкирия, новый детсад, сельская жизнь
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