В Уфимском районе Башкирии открылся сельский детский сад с яслями

© deputat.openrepublic.ru

В селе Зубово Уфимского района открылся детский сад на 260 мест. В нем будет 12 групп, две из которых — ясельные, детей будут принимать с двухмесячного возраста.

Общая площадь двухэтажного здания нового детсада составляет 3800 квадратных метров. Объем финансирования — около 200 млн рублей. Отапливается здание от отдельно стоящей котельной, электроснабжение осуществляется от своей трансформаторной подстанции, водоснабжение централизованное.

В прошлом году в Башкирии ввели в эксплуатацию 21 школу и 22 детских сада. В этом году планируется построить 47 социально-значимых объектов.