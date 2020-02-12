В Уфимском районе Башкирии открылся сельский детский сад с яслями
В селе Зубово Уфимского района открылся детский сад на 260 мест. В нем будет 12 групп, две из которых — ясельные, детей будут принимать с двухмесячного возраста.
Общая площадь двухэтажного здания нового детсада составляет 3800 квадратных метров. Объем финансирования — около 200 млн рублей. Отапливается здание от отдельно стоящей котельной, электроснабжение осуществляется от своей трансформаторной подстанции, водоснабжение централизованное.
В прошлом году в Башкирии ввели в эксплуатацию 21 школу и 22 детских сада. В этом году планируется построить 47 социально-значимых объектов.
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