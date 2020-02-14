В Махачкале открыли новую онкологическую поликлинику

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В Махачкале состоялось открытие объекта «Поликлиника на 200 посещений в смену со стационаром на 40 коек Республиканского онкологического диспансера в г. Махачкале».

В оликлинике будет осуществляться консультативный прием пациентов, проводиться химиотерапевтическое лечение больным с онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара, выполняться полный спектр лабораторных исследований. Поликлиника оснащена самым современным диагностическим оборудованием, комфортными условиями пребывания для пациентов. В стационаре откроется маммологическое отделение для оказания медицинской помощи женщинам.

Жители Дагестана смогут получить консультацию квалифицированных врачей-онкологов и современное противоопухолевое лекарственное лечение, не выезжая за пределы республики.