«ЗиО-Подольск» отгрузил комплект оборудования машинного зала АЭС «Руппур»

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ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») отгрузило комплект оборудования машинного зала АЭС «Руппур». В Республику Бангладеш был отправлен последний четвертый комплект СПП-1200. Оборудование предназначено для энергоблока № 1.

Сепараторы-пароперегреватели обеспечивают осушку и перегрев влажного пара после цилиндра высокого давления турбины. СПП-1200 отгружается тремя частями: сепаратор массой 41 тонна, пароперегреватель первой ступени (вес аппарата — 86 тонн), а также пароперегреватель второй ступени весом 105 тонн. При монтаже три части СПП-1200 устанавливаются вертикально в одном корпусе.

Конструкторская документация также была разработана специалистами ПАО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют авторское сопровождение за изготовлением. Срок службы оборудования — 50 лет. Ранее завод изготовил и поставил аналогичные аппараты для новых энергоблоков Нововоронежской АЭС, Ленинградской АЭС-2 и двух блоков Белорусской атомной станции.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.