В Татарстане запущена первая очередь молочно-товарной фермы СХПК «Кызыл Юл»
В 2018 году руководством хозяйства СХПК «Кызыл Юл» было принято решение значительно увеличить поголовье дойных коров и объём производимого молока. В связи с чем на новой площадке было начато строительство МТФ на 1000 дойных коров с возможностью увеличения поголовья до 1500 гол. На текущий момент завершена первая очередь реализации проекта новой молочно-товарной фермы, где на сегодняшний день доятся 150 коров, примерно через месяц. за счёт новотельных животных поголовье увеличится до 500 коров.
Комплекс оборудован современным доильным залом карусельного типа DeLaval PR2250 и другим инновационным оборудованием DeLaval. Установлен робот для обработки вымени DeLaval TSR и система определения активности животных. Также в хозяйстве реализованы решения DeLaval по системе водопоения и подгонщик животных.
Сегодня продолжается строительство второй очереди комплекса. Ввод в эксплуатацию ожидается в середине 2020 года.
На сегодня в хозяйстве содержится порядка 2200 голов КРС, из них 814 — дойных коров. Валовый надой за день составляет 19700 кг молока.
Руководитель СХПК «Кызыл Юл» Фердинанд Хайруллин является лауреатом конкурса «Руководитель года» в номинации «За инвестиционную активность».
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