В Новосибирской области открыт новый учебный центр РЖД

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7 февраля 2020 в Новосибирской области состоялось открытие Новосибирского подразделения учебного центра профессиональных квалификаций Российских железных дорог — здесь будут готовить представителей 19 профессий, в том числе сигналистов, стропальщиков и машинистов ЖДСМ.

В новом центре имеются учебные аудитории, кабинеты и залы автоматики и телемеханики, устройства и текущего содержания железнодорожного пути, малой механизации, дефектоскопии, интерактивного класса, учебного полигона. жегодная потребность в подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих кадров для железной дороги составляет свыше 14 тысяч человек.

Новосибирское подразделение вошло в структуру Западно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций как пятое учебное подразделение, которое обеспечит потребность в подготовке и повышении квалификации рабочих кадров для Новосибирской области в объёме свыше 3 тыс. человек в год по основным профессиям. В их числе — 19 рабочих профессий для дирекций инфраструктуры, управления движением поездов, дирекции по обслуживанию путевых машин и дирекции по энергетическому обеспечению (дежурные по переезду и станции, монтёр пути, оператор СТЦ, осмотрщик-ремонтник вагонов, сигналист хозяйства перевозок, стропальщик, электромонтёр ВЛ и КС, машинист железнодорожно-строительной машины (ЖДСМ) и др.). На 2020 год сформирован план подготовки и повышения квалификации рабочих кадров массовых профессий общей численностью 3221 чел. Учебный процесс организован с 13 января 2020 года.

© nso.ru

© nso.ru

© nso.ru