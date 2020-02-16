В Алтайском крае скорый пригородный поезд «Просторы Алтая» с новыми вагонами вышел на линию

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Скорый пригородный поезд «Просторы Алтая» с новыми вагонами отправился в первый рейс. 29 июля 2019 года на перроне железнодорожного вокзала Барнаул были торжественно введены в эксплуатацию четыре новых вагона, которые стали курсировать в составе пригородных поездов.

Вагоны собраны на Тверском вагоностроительном заводе и представлены в двух модификациях: 1 класса на 60 посадочных мест и 1 класса повышенной комфортности на 40 посадочных мест. Они оборудованы системами контроля, диагностики и передачи диагностических данных, видеонаблюдения (внутри вагона) с возможностью записи и ее хранения в течение месяца, видео- и аудиотрансляции, кондиционирования воздуха, wi-fi. В салонах размещено электронное табло с информацией о температуре воздуха внутри вагона и на улице, точном времени.

Новые вагоны были включены в состав скорого пригородного поезда «Просторы Алтая» АО «Алтай-Пригород», который отправился по направлению Барнаул — Рубцовск — Барнаул.

© ap22.ru

© ap22.ru

© ap22.ru

© ap22.ru

© ap22.ru

© ap22.ru

© ap22.ru

© ap22.ru

© ap22.ru

© ap22.ru

© ap22.ru