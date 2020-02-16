Новый рыбоперерабатывающий завод в карельском Беломорске готовит к запуску вторую очередь
Инвестиционный проект по строительству рыбоперерабатывающего завода в Беломорске реализует ООО «Белое море».
В 2019 году состоялось открытие первой очереди завода. Общий объем инвестиций составил 20 миллионов рублей. Для размещения рыбоперерабатывающего предприятия компания «Белое море» приобрела производственное здание на острове Старчина.
Комплекс включает холодильник и коптильный цех. Было заменено аммиачное оборудование холодильника на фреоновое, закуплена новая холодильная, вакуумная и фасовочная техника, обустроена линия сортировки и мойки.
Под брендом «Белое море» предприятие выпускает пять видов замороженной непотрошеной рыбы — морской и пресноводной: сельдь беломорскую, навагу, азиатскую и европейскую корюшку, ряпушку Онежского озера. Производится тысяча тонн продукции в год с возможностью увеличения до трех тысяч тонн.
Открытие второй очереди предприятия запланировано летом 2020 года. Там рыбу будут сортировать, замораживать, солить, коптить, вялить и фасовать. Ассортимент продукции будет расширен. Предполагается создать 25 новых рабочих мест.
Для того чтобы увеличить объем вылова и переработки морской рыбы, в 2020 году компания «Белое море» планирует приобрести два судна. В перспективе также предполагается создать линию по переработке рыбы Баренцева моря.
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