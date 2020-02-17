В Удмуртии семья фермеров возродила опустевшую деревню Нефедово

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Пять лет назад деревня Нефедово, которая располагалась в 20 км от села Красногорское Удмуртии, опустела. Семья фермеров Чупиных, которая вела личное подсобное хозяйство, в 2019 году открыла собственное фермерское дело именно в заброшенной деревне.

«Решились во многом благодаря тому, что меры поддержки фермеров в прошлом году в республике были усилены», — делятся фермеры.

Впервые региональным Минсельхозом была запущена акселерационная программа, и многие его участники стали грантополучателями «Агростартап». Выиграла грантовый конкурс и Наталья Чупина — она получила 1,9 млн рублей.

«С мужем решили заниматься мясным скотоводством, а производство развивать в заброшенной деревне Нефедово», — рассказала Наталья.

Жизнь в Нефедово постепенно возвращается — в прошлом году Чупины добились того, чтобы деревню вновь подключили к электричеству, приступили к восстановлению заброшенных домов для своих работников. Для содержания животных построили загоны и теплый навес, обустроили водозаборную скважину.

Поголовье КРС на сегодня в хозяйстве составляет 52 головы. В конце февраля оно дополнится 28 чистопородными герефордами, на приобретение которых в том числе направлены средства гранта. За счет полученной господдержки также приобретена сельхозтехника: трактор МТЗ-82.1, пресс-подборщик ПРФ-145, косилка КРН-2.1, так фермерское хозяйство Чупиных постепенно крепчает и развивается.