Агротехнопарк «Осколково» в Белгородской области начал работу с открытия нового цеха

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В Новооскольском городском округе начал работу новый цех по производству яичного меланжа на базе снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Новооскольские семейные фермы». Это стало стартом в создании в округе агротехнопарка «Осколково». Он расположился на территории старейшего племптицезавода, который теперь тоже получает второе рождение.

На площади почти 60 гектаров более полувека не строилось производственных помещений. Новый цех возведен с нуля в короткие сроки. Инициатором его открытия стал кооператив «Новооскольские семейные фермы». Кооперативом был получен грант, на средства которого приобретены два рефрижератора, мобильный комбикормовый завод, линия по производству пастеризованного жидкого яйца. Установка линии завершилась несколько дней назад. Первая партия меланжа оправлена для лабораторных исследований в целях сертификации.

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Оборудование позволяет производить 500 литров меланжа в час и выйти на проектную мощность более 1,5 тыс. тонн в год. Продукт используется при изготовлении хлеба, кондитерских изделий, в масложировой и мясной отраслях. Первая партия уже направлена в лабораторию для прохождения сертификации. Кроме того, на средства гранта были приобретены два рефрижератора для перевозки готовой продукции и мобильный комбикормовый завод, чтобы прямо здесь готовить корм для несушек.

Огромная территория нового агротехнопарка позволяет развивать уже существующие и создавать новые предприятия. Большие планы и у кооператива «Новооскольские семейные фермы». Уже сейчас благодаря открытию нового производства создано 16 новых рабочих мест со средней заработной платой 30 тыс. рублей.

Инвестиции в проект составили 52 млн рублей.

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