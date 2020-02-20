В Энгельсе представили новый троллейбус «Адмирал»

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20 февраля, в г. Энгельсе Саратовской области представлен новый троллейбус, который будут выпускать на местном предприятии крупного российского холдинга «Транспортные системы».

Троллейбус «Адмирал» — новинка 2020 года, объединившая в себе все лучшие разработки прошлого. Это обновленный 100% низкопольный троллейбус, созданный с учетом требований эксплуатации в современных городах: три широких дверных проема, широкие накопительные площадки, современный дизайн, просторный светлый салон.

Гостям была предоставлена возможность осмотреть салон троллейбуса, а также посидеть в кресле водителя.

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Помимо сварки корпуса и сборки, саратовской предприятия производят необходимое оборудование для кондиционирования, а также отопления вагонов. Электроника для троллейбуса делают в российском Златоусте, но мосты берут немецкие.

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Пока построена одна машина, но производство планируется запустит в серию, на совещании, начавшемся сразу после презентации, была озвучена информация, заказчик из Санкт-Петербурга намерен закупить сразу 80 единиц.

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