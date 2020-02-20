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Промышленный робот от Андроидной техники

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/qMz57P77z5w

Компанией Андроидная техника разработан коллаборативный робот-манипулятор с трехпалым адаптивным захватом и грузоподьемностью 5 кг.

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