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Авиация

Корпорация МиГ разработала систему автоматической посадки военных самолетов

 © migavia.ru

Инженеры Корпорации «МиГ» (в составе ПАО «ОАК») получили патент на систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку. Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости. Новая технология найдет свое применение в самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

Новая разработка Корпорации «МиГ» включила в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительный комплекс. Преимущества системы уже подтверждены летными испытаниями с положительными оценками летчиков.

«Мы планируем внедрять новую систему автоматической посадки, разработанную нашими инженерами, в современные и перспективные авиационные комплексы марки „МиГ“, — заявил генеральный директор Корпорации „МиГ“ Илья Тарасенко. — Работа уже ведется. Одним из главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники».
Источник: http://www.migavia.ru/index.php/ru/...icheskoj-posadki-voennykh-samoletov

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МиГ, МиГ-29М/М2, МиГ-35
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    21.02.2021:19:56

    Хм. Интересно. Справедливости ради, надо уточнить, какие летчики проводили испытания. Если это МиГовские испытатели — это одно, а если это был 237-й гвардейский Проскуровский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского центр показа авиационной техники — тут совсем другой коленкор.

    #1189694
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