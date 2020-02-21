Корпорация МиГ разработала систему автоматической посадки военных самолетов

© migavia.ru

Инженеры Корпорации «МиГ» (в составе ПАО «ОАК») получили патент на систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку. Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости. Новая технология найдет свое применение в самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

Новая разработка Корпорации «МиГ» включила в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительный комплекс. Преимущества системы уже подтверждены летными испытаниями с положительными оценками летчиков.

«Мы планируем внедрять новую систему автоматической посадки, разработанную нашими инженерами, в современные и перспективные авиационные комплексы марки „МиГ“, — заявил генеральный директор Корпорации „МиГ“ Илья Тарасенко. — Работа уже ведется. Одним из главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники».