Во Владикавказе открыт новый Военный учебный центр при СОГУ имени К.Л. Хетагурова
27.09.2019 в Республике Северная Осетия-Алания состоялось торжественное открытию первого на Северном Кавказе Военного учебного центра при СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
В Военном учебном центре будут готовить сержантов и солдат запаса по двум специальностям: «командир отделения» и «старший стрелок». Претендентов будут оценивать по таким показателям, как успеваемость, дисциплина, состояние здоровья. Ежегодный набор составит 90 человек. Срок обучения курсантов военного учебного центра — два года с обязательным прохождением сборов до 30 суток.
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