В Томске на заводе «Сибкабель» завершена реконструкция бытовой инфраструктуры и фасадов цехов

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АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) направил 30 миллионов рублей на обновление фасадов зданий и капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений, расположенных в цехах.

Новое «лицо» получили цеха № 6, 7 и 40, а также мазутохранилище, несколько складов и бокс для автопогрузчиков. До конца текущего года будут обновлены фасады цеха № 3, где производят нефтепогружные кабели, и здания бойлерной.

«Современная облицовка фасадов сделает заводские здания более презентабельными. Учитывая, что предприятие расположено в городской черте, оно также формирует общий облик Томска. Ранее окрашенные фасады приходилось приводить в порядок каждые 5 лет, новая облицовка позволит не задумываться о ремонте около 15 лет. Система вентилируемых фасадов препятствует образованию конденсата и обладает улучшенными теплоизоляционными свойствами», — пояснил начальник отдела по строительству и капитальному ремонту АО «Сибкабель» Максим Зайцев.

Кроме того, строители привели в порядок санитарно-бытовые комнаты в цехах № 2, 3, 6, 40, а также в заводоуправлении, транспортно-складском и теплоэнергетическом управлениях. В раздевалках заменили половое покрытие, смонтировали современную систему вентиляции и энергосберегающие лампы, в душевых обновили кафель. Аналогичные работы запланированы в цехах № 4 и 7.

Одно из самых возрастных на предприятии — эмальобмоточное производство (цех № 2), которое было построено еще в 1958 году. Ремонт там проводился очень давно, поэтому в первую очередь строители взялись за этот объект.

Завершить все ремонтные работы планируется к концу 2019 года.

«Для нас важно, как выглядит завод, и еще важнее, в каких условиях трудятся люди. Многие проводят на работе больше времени, чем дома, поэтому необходимо создать максимально комфортные условия. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и в следующем году продолжим работу в данном направлении», — подчеркнул директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.

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