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Экспорт

Boeing закупает в России детали для своего пилотируемого космического корабля Starliner

 © isrscience.ru

Boeing покупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, сообщило космическое подразделение компании.

«Starliner использует блок преобразования питания, поставляемый ЗАО „Орбита“ в Воронеже. Он позволяет Starliner получать электропитание с МКС, когда он пристыкован к ней», — говорится в Twitter космического подразделения Boeing.

Там отметили, что этот преобразователь применяется на МКС уже 20 лет. Для Starliner его массу уменьшили. А выбрали именно это устройство благодаря его надежности.

ЗАО «Орбита» специализируется на разработке, освоении и выпуске аппаратуры регулирования и контроля систем электроснабжения космических аппаратов, а также на выпуске автономных турбогенераторных источников электропитания. Предприятие выполняет полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в т. ч. изготовление опытных образцов изделий, их испытания на собственной испытательной базе и на полигонах заказчика, изготовление и поставка штатных изделий. Для осуществления указанных функций в состав ЗАО «Орбита» входят научные подразделения, механообрабатывающий цех, сборочно-монтажный цех, испытательная база и замкнутое производство в обособленном филиале (г. Россошь, Воронежской области). Предприятие имеет все необходимые лицензии и сертификаты для разработки и производства изделий космической техники.
Источник: https://ria.ru/20200222/1565087615.html

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ЗАО Орбита, США
  • Нет аватара MusclePump
    23.02.2009:11:42

    По моему Starliner это примерная копия нашей Федерации. Наши разработали и не реализовали, а меры своровали у нас и реализовали.

    #1189857
    • Нет аватара Tommy1231
      23.02.2011:33:01

      Что значит не реализовали? Через 2 года обещают первый полет

      #1189865
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