Boeing закупает в России детали для своего пилотируемого космического корабля Starliner
Boeing покупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, сообщило космическое подразделение компании.
«Starliner использует блок преобразования питания, поставляемый ЗАО „Орбита“ в Воронеже. Он позволяет Starliner получать электропитание с МКС, когда он пристыкован к ней», — говорится в Twitter космического подразделения Boeing.
Там отметили, что этот преобразователь применяется на МКС уже 20 лет. Для Starliner его массу уменьшили. А выбрали именно это устройство благодаря его надежности.
ЗАО «Орбита» специализируется на разработке, освоении и выпуске аппаратуры регулирования и контроля систем электроснабжения космических аппаратов, а также на выпуске автономных турбогенераторных источников электропитания. Предприятие выполняет полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
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