Boeing закупает в России детали для своего пилотируемого космического корабля Starliner

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Boeing покупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, сообщило космическое подразделение компании.

«Starliner использует блок преобразования питания, поставляемый ЗАО „Орбита“ в Воронеже. Он позволяет Starliner получать электропитание с МКС, когда он пристыкован к ней», — говорится в Twitter космического подразделения Boeing.

Там отметили, что этот преобразователь применяется на МКС уже 20 лет. Для Starliner его массу уменьшили. А выбрали именно это устройство благодаря его надежности.