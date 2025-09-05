Россия впервые с 1992 года продала куриные яйца США
США в июле текущего года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Согласно данным американской статслужбы, в июле США ввезли свежих куриных яиц из России на 455 тысяч долларов. Это первая такая поставка как минимум с начала 1992 года.
