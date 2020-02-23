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Армия и Флот

В Краснодарском крае для подготовки десантников сдан новый учебно-тренировочный комплекс «Атлант»

 © img3.dp.ru

В декабре 2019 г. в станице Раевской открылся современный учебно-тренировочный комплекс (УТК) «Атлант». Это пятый по счету спортивный объект, который военные строители сдали под ключ для 7 — ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной).

УТК «Атлант» типовой проект, разработанный и не раз успешно реализованный специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны РФ. В первую очередь, он предназначен для специфической боевой подготовки десантников (рядовых, сержантов и офицеров) по владению разными видами холодного оружия, по рукопашному бою, плаванию, в том числе подводному. Но спортивные залы и две открытых площадки «Атланта» позволяют заниматься физкультурой и спортом родным и близким военнослужащих.

Генерал-полковник, командующий ВДВ Андрей Сердюков отметил, что такие современные спортивные комплексы, как «Атлант» позволяют повысить качество жизни и быта семей «крылатой пехоты» и способствуют укреплению авторитета войск и престижа военной службы. Особо, Николай Сердюков отметил военых строителей Дениса Огарева и Виктора Гайдая, а также отделочников под руководством Ивана Миляева, командующий ВДВ поблагодарил всех участников строительства, усилиями которых был создан «Атлант».

Новому спортивному объекту гвардейского соединения ВДВ наряду с названием «Атлант» присвоено имя Героя России гвардии майора Евгения Родионова.

 © publishernews.ru

 © img4.dp.ru

 © vskmo.ru

 © vskmo.ru
Источник: http://vskmo.ru/news/novosti/1435/

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Краснодарский край, УТК Атлант, ВДВ
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