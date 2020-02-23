Обзор строительства и реконструкции спортивных комплексов

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В обзор включены новости ранее не опубликованные на сайте.

В Пензе открыли новое футбольное поле.

Футбольную площадку реконструировали в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни». Одно из главных преимуществ нового газона — система подогрева, которая позволит спортсменам тренироваться здесь круглый год.

Предыдущий газон положили в 2007 году и эксплуатировали более 10 лет.Расходы составили более 20 миллионов рублей.

Первыми оценить преимущества нового поля смогли воспитанники детско-юношеских спортивных школ Пензы.

В Ишиме Тюменской области, после реконструкции, открыли новое футбольное поле на стадионе «Локомотив».

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В Селтах Удмуртии открыт новый ФОК.

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ФОК им. заслуженного мастера спорта Германа Скурыгина — это спортивное сооружение общей площадью 1494 кв. м, которое способно принять более 100 человек в день. Кроме многофункционального спортивного зала в комплексе предусмотрен фитнес зал. В стенах комплекса посетители смогут заняться различными видами спорта: футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом, различными видами единоборств. Кроме того, на первом этаже для маломобильных групп населения, в том числе на креслах-колясках, предусмотрена возможность занятия спортом.

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В Ангарске Иркутской области завершено строительство стадиона в спортивно-оздоровительном комплексе училища олимпийского резерва.

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В Ангарском городском округе в спортивно-оздоровительном комплексе областного училища олимпийского резерва завершено строительство стадиона, который возводился в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

На стадионе уложено искусственное футбольное покрытие и современные легкоатлетические дорожки, построена трибуна с подтрибунными помещениями.

Сегодня эта площадка в Ангарске — единственный областной оздоровительный лагерь, где в летний период подготовку проходят воспитанники спортивных школ и школ олимпийского резерва. В залах планируется установить боксерский ринг, тренажеры, постелить татами. Здесь смогут проводить занятия по разным видам спорта. Все необходимое оборудование уже приобретено.

В Ардоне Северной-Осетии после масштабной реконструкции открылся Центральный городской стадион.

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Стоит отметить, что спортивный объект отремонтировали менее чем за год, а его капитальный ремонт был произведен за счет федеральных средств. Спортивная арена включает в себя стандартное и мини-футбольное поле с современным искусственным покрытием. Также отреставрированы беговые дорожки, установлены новые трибуны.

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В Каменке Пензенской области после реконструкции открылся стадион «Дорожник».

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Реконструкция стадиона началась в сентябре. На проведение работ в рамках нацпроекта «Демография» и федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016 — 2020 годы» было израсходовано в общей сложности 75 миллионов рублей.

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В Белоглинском районе Краснодарского края открылся новый спортивный комплекс.

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Стоимость строительства объекта в Белоглинском районе составила около 60 млн рублей, в том числе 45 млн — средства краевого бюджета.

В новом учреждении есть все условия для занятия игровыми видами спорта, а также боксом и рукопашным боем. Спорткомплекс включает в себя универсальную игровую площадку для мини-футбола, гандбола, баскетбола, волейбола, залы для настольного тенниса, силовой подготовки и фитнеса.

В Аксае Ростовской области открыли стадион после реконструкции.

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Завершилась реконструкция бывшего стадиона Аксайского технологического техникума.

На стадионе обустроили футбольное поле с искусственным газоном, сделали беговые дорожки, полосу препятствий для сдачи нормативов ГТО, специальное освещение, построили раздевалки, душевые, установили трибуны на 250 мест. Также здесь построили многофункциональную площадку для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Футбольное поле соответствует профессиональным стандартам, здесь можно будет проводить не только районные, но и областные соревнования.

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© www.udmurt.ru

В Дальнегорске Приморского края открыли обновленный стадион.

После масштабной реконструкции в Дальнегорске открылся стадион. В торжественном мероприятии в честь этого события приняли участие спортсмены, почетные гости и жители города. Право перерезать символическую ленточку доверили приморской спортсменке, воспитаннице спортивной школы «Вертикаль»

Открытие стадиона стало большим спортивным праздником как для воспитанников «Вертикали», так и для жителей города. Первыми по обновленному спортобъекту почетный круг с факелом эстафеты олимпийского огня совершили ветераны-легкоатлеты — неоднократные победители и призеры всесоюзных и всероссийских соревнований Лариса и Юрий Машенцевы. Для школьников устроили легкоатлетическую эстафету, а на поле стартовали футбольные баталии среди юношеских команд «Вертикаль» и «Росток» и мужских коллективов «Квадрат» и «Патриот», за которые активно болели многочисленные зрители. Все желающие смогли принять участие в мастер-классе на новых уличных тренажерах.

© primorsky.ru

© primorsky.ru

По словам директора спортивной школы «Вертикаль» Евгения Вороненко, в учреждении различными видами спорта бесплатно занимаются более 600 детей.

«У нас созданы все условия для занятий хоккеем, футболом, самбо, спортивной акробатикой, шахматами, легкой и тяжелой атлетикой, пауэрлифингом. Взрослые занимаются в тренажерных залах, фитнесом, футболом», — уточнил руководитель.

© primorsky.ru

Кроме того, на базе спортивной школы «Вертикаль» работает муниципальный центр тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», и теперь стадион будет задействован для подготовки и выполнения нормативов ГТО.

Плавательный бассейн построили в поселке Залари Иркутской области.

© irkobl.ru

В поселке Залари Заларинского района завершено строительство плавательного бассейна в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На эти цели направлено более 64,8 млн рублей.

Бассейн в поселке Залари имеет пять дорожек длиной 25 метров, раздевалки, душевые, гардероб, комнату отдыха, инвентарную и тренерскую комнаты, медпункт и другие административные и вспомогательные помещения. Здесь будут открыты секции по плаванию для различных категорий граждан. В бассейне планируют проводить учебно-тренировочные занятия, соревнования, оздоровительные физкультурные и спортивные мероприятия. Рядом с комплексом находится общеобразовательная школа и детский сад, воспитанники которых смогут заниматься в бассейне.

В Тимашевске Краснодарского края после капитального ремонта открыли стадион «Колос».

© admkrai.krasnodar.ru

В «Колосе» капитально отремонтировали легкоатлетическое ядро — появилось десять беговых дорожек с современным резиновым покрытием, два сектора для прыжков в длину, сектор для прыжков с шестом, для толкания ядра и яма с водой для бега с препятствиями.

Также благодаря региональному проекту «Спорт — норма жизни» провели реконструкцию трибун — установили почти пять тысяч новых пластиковых сидений вместо старых деревянных скамеек. Общий бюджет обновления, в том числе с привлечением краевых средств, составил 40 млн рублей.

В Чите Забайкальского края после капитального ремонта открылся ледовый дворец «Чароит».

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В Чите после капитального ремонта открылся ледовый дворец «Чароит», в котором занимаются шорттреком, хоккеем, фигурным катанием более полутора тысяч детей.

В ледовом дворце был произведен ремонт крыши, частично заменена плитка в раздевалках, душевых и туалетах, заменено освещение на ледовой арене, также заменена потолочная плитка и произведена полная замена основания ледовой площадки. На данные работы затрачено порядка шести миллионов рублей в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста в Забайкальском крае.

На острове Отдыха в Красноярске открылся легкоатлетический манеж после реконструкции.

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После реконструкции открылся легкоатлетический манеж, расположенный на острове Отдыха около Центрального стадиона.

За время реконструкции в манеже было полностью заменено устаревшее покрытие на современное, отремонтировали раздевалки, тренерские, смонтировали систему вентиляции и установлены тренажеры.

В стенах манежа будут тренироваться спортсмены Красноярского колледжа олимпийского резерва, воспитанники спортивных школ олимпийского резерва по санным видам спорта, СШОР «Спутник», СШОР по зимним видам спорта, СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, спортсмены «Академии зимних видов спорта», «Академии летних видов спорта», «Центра адаптивного спорта», представители ветеранского спорта.

Легкоатлетический манеж был открыт в 1968 году. Сегодня площадь манежа составляет 1659 квадратных метров. В нем располагаются две круговых беговых дорожки по 162 м, 4 прямых 60-метровых и 4 прямых 25-метровых дорожки, секторы для прыжков в высоту и длину, яма 5,7×2,8 м с полосой разбега 40 м, а также помост для тяжелоатлетов.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!