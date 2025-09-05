Завершена комплексная реконструкция исторического стадиона «Металлург» на Семеновской набережной в Басманном районе. Создано современное спортивное ядро, включая футбольное поле, административно-бытовой, спортивный комплексы, ФОК, детские, спортивные площадки.

Ректор Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана Михаил Гординотметил, что в эксплуатацию введено уже все сооружение, чему рады и студенты, и преподаватели. Стадион позволит заниматься спортом и развивать необходимые для инженеров качества.

Стадион «Металлург» на набережной Яузы построили в начале 1920-х годов для рабочих завода «Серп и молот». Здесь тренировались легенды советского спорта: легкоатлеты Георгий и Серафим Знаменские, хоккеисты Александр Якушев и Геннадий Крылов, а также выдающиеся футболисты и тренеры Григорий Федотов, Константин Бесков, Валентин Гранаткин, Борис Аркадьев и Сергей Капелькин.

В 1990-е на стадионе проводила домашние матчи женская футбольная команда «Серп и молот», занявшая в 1990 году второе место на первом в истории чемпионате СССР.

По решению Председателя Правительства России Михаила Мишустина в 2022-м спортивный объект передали МГТУ имени Н.Э. Баумана. Реконструкция стадиона, проходившая в 2024-2025 годах, стала частью масштабного проекта по комплексному развитию территории вуза.

Там, где было старое футбольное поле, появилась универсальная игровая арена с искусственной травой и подогревом. Она подойдет не только для футбола, но и для регби.

На территории стадиона возвели современный административно-бытовой комплекс с трибуной — на месте старой. В нем оборудовали несколько залов — ряд универсальных, для борьбы и гимнастики, для йоги и тренажерный. В здании также есть тренерские, раздевалки, медпункт и кабинеты для сотрудников. Для маломобильных граждан создали безбарьерную среду.

На территории стадиона впервые обустроили центральную площадь — место для прогулок, встреч и проведения массовых мероприятий (праздников, награждений и концертов). Плитка на ней выложена необычной раскладкой и выглядит как плавающие льдинки. Так стадион стилистически оказался связан с кампусом университета, один из новых корпусов которого напоминает ледокол.

Под специальным шатром стадиона можно устанавливать сцену, недалеко построили павильон-кафе с летней террасой.

Рядом с центральной площадью организованы спортивные площадки с навесами, где можно проводить индивидуальные и групповые занятия. Например, расстелить коврик и позаниматься йогой или другими видами спортивно-оздоровительных тренировок.

Предусмотрена и зона с уличными тренажерами, в том числе для воркаута, включая комплекс в стиле «русский ниндзя».

Обустроено несколько спортивных площадок — для игры в большой теннис и пляжный волейбол, а также универсальная спортивная для баскетбола и волейбола.

На месте устаревших манежей построили крытый двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс. В здании оборудован зал для суперлиги по волейболу с возможностью трансформации под другие виды спорта (настольный теннис, баскетбол, мини-футбол). В комплексе также есть зал для тренировок и тренажерный зал, комфортные раздевалки, тренерские, медпункт и массажный кабинет, ряд помещений, например для хранения инвентаря.

