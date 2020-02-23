В УК «Кузбассразрезуголь» испытали новую технологию в сфере промышленной безопасности

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В АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) прошли испытания гидрографического борта для измерения рельефа дна гидроотвала. Новая технология позволяет обеспечить безопасность проведения маркшейдерских работ на промышленных гидротехнических сооружениях.

Испытания гидрографического борта провели на действующем гидроотвале Сартакинского поля филиала «Моховский угольный разрез», в который поступает гидровскрыша. С помощью новой технологии маркшейдеры УК «Кузбассразрезуголь» оценили рельеф дна и объем воды в водоеме.

Гидрографический борт представляет собой лодку, оснащенную эхолотом, установленным на ее дне, и GPS-приемником геодезического класса с сантиметровой точностью, расположенном на борту. Данное оборудование обеспечивает оцифровку поверхности дна, передавая данные в реальном времени на экран оператора, а также за счет постоянной связи через промышленный Wi-Fi — на стационарный компьютер, где после обработки создается цифровая модель местности. Управление лодкой оператор осуществляет дистанционно — с берега.

«Эта технология достаточно новая, в России она пока не используется. — комментирует главный специалист службы главного маркшейдера АО «УК «Кузбассразрезуголь» Наталья Перепилищенко. — Уже в процессе испытаний мы отметили одно из основных ее преимуществ — безопасное проведение работ на гидроотвале: маркшейдер управляет процессом с берега, а не проводит необходимые замеры с борта резиновой лодки, как это делается сейчас».

Решение о применении гидрографического борта на гидротехнических сооружениях УК «Кузбассразрезуголь» будет принято после оценки результатов эффективности новой технологии для проведения мониторинга и контроля за состоянием технологических водоемов угольной Компании.

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