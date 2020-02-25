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С привлечением средств Фонд развития промышленности Рязанский кожевенный завод «Русская кожа» внедрил на предприятии многофункциональную систему управления ресурсами (ERP) и систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также организовал виртуальный центр обработки данных.

Система ERP объединяет в себя сферу управления производством, проектами, финансами, дистрибуцией, цепочками поставок, работой с персоналом и другие возможности. Результатом её внедрения стало сокращение на 30% сроков производства заказа, увеличение на 25% объема выпуска продукции глубокой степени переработки и более высокая продуктовая рентабельность.

Компания уже не первый раз пользуется программами фонда. В июле 2017 года с привлечением займа ФРП она запустила в Рязани производство натуральных кож высокого качества для внутренней отделки автомобилей отечественного и зарубежного производства.