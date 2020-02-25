Иркутский масложиркомбинат ввёл в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров

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«Иркутский масложиркомбинат» 25 февраля ввёл в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров.

Мощность нового завода — 150 тонн растительного масла и 100 тонн жиров в сутки (для производства маргарина).

Стоимость проекта — около 1 млрд рублей. Строительство завода велось 1,5 года.

Маргарин на новом оборудовании будут выпускать на основе смеси жиров без трансизомеров.

Завод состоит из нескольких технологических секций, которые связаны между собой, но при этом представляют самостоятельные процессы: дезодорации масел и жиров, переэтерификации жиров, гидрогенизации масла. На заводе также обустроили лабораторию, которая оснащена современным оборудованием и позволяет контролировать состав продукции.

С учётом введённых мощностей общая производительность Иркутского масложиркомбината по растительному маслу выросла до 250 тонн в сутки.

В 2018 году в России запретили продажу маргарина с содержанием трансжиров более 2%.

В связи с этим Иркутскому масложиркомбинату пришлось разработать новую технологию по выпуску маргарина на основе смеси жиров, полученных по технологии переэтерификации. Именно эта технология была применена на запущенном во вторник перерабатывающем заводе.

Иркутский масложиркомбинат является головным предприятием ГК «Янта», в состав которой также входит более 20 предприятий, в том числе Ангарская птицефабрика, Иркутский молочный комбинат, Крона-банк, животноводческие и растениеводческие хозяйства Иркутской и Амурской области, а также торговая сеть «Янта».

В состав Иркутского масложиркомбината входят несколько заводов: маслоэкстракционный, гидрогенизационный, маргариновый и майонезный.