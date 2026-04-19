Завод по производству рапсового масла запустили в Тулуне
В Иркутской области прошёл торжественный запуск нового завода по производству рапсового масла ООО «Сиб-Агро ОЙЛ». Реализация проекта в Тулуне позволит предприятию войти в тройку лидеров-производителей масложировой продукции в Иркутской области. Строительство завода проходило в несколько этапов, а первую продукцию завод начал отгружать прошлой осенью. Общая сумма инвестиций собственных средств предприятия составила более 500 млн рублей. Создано дополнительно 50 рабочих мест. Реализация проекта позволит увеличить производство рапсового масла в регионе на 20 тысяч тонн в год и в дальнейшем продолжить наращивать объёмы производства. Планируемая к выпуску продукция востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Основной страной-импортёром на сегодняшний день является Китай. В планах компании реализация ещё двух проектов: строительство элеватора и создание точки отгрузки в городе Тулуне.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 2