Агропром и пищевая промышленность
lapshin-89 Агропром и пищевая промышленность

Завод по производству рапсового масла запустили в Тулуне

В Иркутской области прошёл торжественный запуск нового завода по производству рапсового масла ООО «Сиб-Агро ОЙЛ». Реализация проекта в Тулуне позволит предприятию войти в тройку лидеров-производителей масложировой продукции в Иркутской области. Строительство завода проходило в несколько этапов, а первую продукцию завод начал отгружать прошлой осенью. Общая сумма инвестиций собственных средств предприятия составила более 500 млн рублей. Создано дополнительно 50 рабочих мест. Реализация проекта позволит увеличить производство рапсового масла в регионе на 20 тысяч тонн в год и в дальнейшем продолжить наращивать объёмы производства. Планируемая к выпуску продукция востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Основной страной-импортёром на сегодняшний день является Китай. В планах компании реализация ещё двух проектов: строительство элеватора и создание точки отгрузки в городе Тулуне.

Источник: irkobl.ru

  • Нет аватара alexm20.04.26 12:32:01

    Крупнейшие страны-производители
    В сезоне 2023/2024 в топ-5 лидеров по производству рапсового масла входили:
    Страны ЕС — более 10 млн тонн. При этом в текущем сезоне прогнозировалось снижение производства на 2,3%.
    Китай — 7,7 млн тонн (рост на 7% по сравнению с предыдущим сезоном). В текущем сезоне прогнозировалось снижение на 1,5%.
    Канада — 4,7 млн тонн (рост более 11% в предыдущем сезоне). В текущем сезоне прогнозировался рост более чем на 8%.
    Индия — 3,9 млн тонн (рост на 1,5%). В текущем сезоне ожидался рост более чем на 2%.
    Россия — 1,2 млн тонн. В сезоне 2024/2025 прогнозировался рост более чем на 38%.
    Экспорт
    В 2025 году Россия вышла на второе место в мире среди экспортёров рапсового масла. По оценкам федерального центра «Агроэкспорт», поставки достигли 1,58 млн тонн, что на 37% больше, чем в 2024 году. Крупнейшим покупателем российского рапсового масла в 2025 году стал Китай.
    Положительные экологические аспекты производства рапсового масла: например, один гектар хорошо развитых побегов озимого рапса выделяет в атмосферу 10-11 млн литров кислорода. Также рапс представляет собой средство рекультивации радиоактивного заражения почв, при этом в семена попадает только небольшая часть тяжёлых металлов

  • Нет аватара alexm20.04.26 12:32:55

    Интересно:
    За первые десять месяцев 2025 года Китай увеличил импорт российского рапсового масла на 20% в физическом выражении и на 30% в денежном. По данным федерального центра «Агроэкспорт», в этот период КНР закупила у России около 1 млн т рапсового масла на сумму более $1 млрд.
    За аналогичный период прошлого года поставки из России в Китай составили 845 тыс. т продукта на $833 млн.
    Как отмечает «Агроэкспорт», Россия — лидер среди стран-экспортеров рапсового масла в стоимостном выражении. Второе место занимает Белоруссия ($243 млн), на третьем — ОАЭ ($230 млн). Всего за 10 месяцев Китай закупил рапсового масла на $1,86 млрд.

