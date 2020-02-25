Латинская Америка начала импорт российских цифровых технологий для горной техники

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Перуанская горнодобывающая компания Cosapi Mineria внедрила российскую систему управления горным производством «Карьер» на разрезе Shougang Hierro Peru рядом с городом Маркона в регионе Ика (Перу). Инвестиции в проект составили $750 тыс.

«Карьер» разработан российской компанией «Вист групп» (входит в группу «Цифра»). Задача системы — помощь в увеличении добычи текущим объемом техники и повышение безопасности ведения открытых горных работ, что достигается за счет оптимального распределения техники и снижения человеческого фактора, уверены разработчики.

Система «Карьер» помогает управлять загрузкой самосвалов, а также контролировать водителей, выявляя нарушения. Программа распознает опасные операции, такие как превышение скорости, необоснованные простои, а также оценивает работу водителей и операторов во время всей смены.

«Проект с Cosapi Mineria — это первый проект в Латинской Америке не только для нас как компании, но и с точки зрения экспорта цифровых технологий в этот регион», — заявил Павел Растопшин, управляющий директор группы «Цифра».

Растопшин также напомнил, что аналогичные проекты в 2019 г. были реализованы в Индии для компании Thriveni и в Марокко. В России, по словам представителей «Цифры», система «Карьер» используется компаниями «Полюс золото», «Норильский никель», СУЭК и «Евраз».

В рамках проекта по внедрению системы «Карьер» в Cosapi Mineria, как рассказали CNews в «Цифре», на самосвалы, дизельные и электрические экскаваторы, буровые станки были установлены сенсоры, а на самом карьере развернута высокоскоростная сеть Wi-Fi.

Информация о работе техники доступна диспетчерскому и управленческому персоналу. Данные также видят машинисты экскаваторов и водители самосвалов на интеллектуальных панелях в кабинах машин в режиме реального времени. Модуль динамической оптимизации автоматически перенастраивает оптимальные маршруты техники с учетом реальной ситуации на карьере, например, выхода из строя оборудования.

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Машинисты экскаваторов и водители самосвалов на интеллектуальных панелях в кабинах машин в режиме реального времени могут наблюдать за параметрами работы техники.

С помощью программно-аппаратного комплекса Drill контролируются параметры бурения, а также моделируется заряд скважин с использованием полученных данных энергоемкости. Drill обеспечивает проектирование сетки скважин и высокоточное наведение (сантиметровая точность) буровых станков с использованием ГЛОНАСС/GPS.

Кроме того, в проект включен модуль качества дорог, позволяющий своевременно обнаруживать проблемные участки дорог с помощью графической и табличной информации.

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