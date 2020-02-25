«Черкизово» начала поставки мяса птицы в ОАЭ

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Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса в России, объявила о начале отгрузок птицеводческой продукции в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В перспективе компания рассчитывает наладить регулярные поставки мяса птицы в другие страны Персидского залива.

Группа «Черкизово» в феврале приступила к поставкам в ОАЭ мяса птицы с Васильевской птицефабрики (Пензенская область). Первая партия из 54 тонн замороженного филе куриной грудки уже отправлена из порта Новороссийска в Дубай.

Васильевская птицефабрика — одно из основных ориентированных на экспорт предприятий Группы «Черкизово». Началу поставок мяса птицы в ОАЭ предшествовала длительная серьезная работа, направленная на то, чтобы вся предназначенная для отправки в Эмираты продукция соответствовала требованиям халяль. Данное условие является обязательным для доступа на рынки стран ближневосточного региона. Птицефабрика получила сертификаты, которые подтверждают, что при выращивании птицы используются растительные корма, а ее убой осуществляется вручную.

Расширение географии экспорта — один из основных приоритетов работы Группы «Черкизово» в 2020 году. Компания рассматривает первую поставку своей продукции в Эмираты как начальный этап работы в регионе. В перспективе «Черкизово» рассчитывает наладить регулярные отгрузки мяса птицы для розничных сетей и клиентов HoReCa не только в ОАЭ, но и других странах Персидского залива.

Обсуждение потенциальных контрактов с торговыми партерами из ближневосточного региона представители Группы «Черкизово» провели на прошлой неделе в ходе выставки Gulfood-2020, которая ежегодно проводится в Дубае и собирает более 100 тыс. посетителей со всего мира. На стенде «Черкизово» участники выставки смогли получить всю интересующую их информацию о продукции компании.

«Наблюдающееся в последнее время позитивное развитие межгосударственных отношений России с ОАЭ и Саудовской Аравией может способствовать росту товарооборота между нашими странами, в том числе по продукции потребительского сектора. Мы верим, что участие „Черкизово“ в последней выставке Gulfood станет толчком для открытия новых рынков для нашей птицеводческой продукции, производящейся с учетом национальных и религиозных особенностей стран Ближнего Востока», — комментирует руководитель управления экспорта ТД «Черкизово» Андрей Терехин.