В Твери открыт новый диализный центр

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25 февраля в Твери состоялось торжественное открытие диализного центра «Нефролайн», созданного при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. Проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства. Учреждение оснащено 27 аппаратами «искусственная почка» последнего поколения производства японской компании Nikkiso — одного из мировых лидеров в индустрии гемодиализного оборудования.

Максимальная мощность центра «Нефролайн» рассчитана на помощь 162 пациентам при трехсменном графике работы. Учреждение расположено в Твери по адресу: Петербургское шоссе, д. 109. Центр уже принимает пациентов. Получить медицинские услуги по полису ОМС здесь могут как жители Твери, так и районов области.

С работой учреждения на открытии ознакомились главный врач областной клинической больницы Сергей Козлов, представители Министерства здравоохранения региона, журналисты. Участники осмотрели оборудование, высоко оценили созданные для пациентов условия. Развитие высокотехнологичной помощи — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение».

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В 2020 году в отделении радиотерапии Тверского областного онкологического диспансера планируется установка нового линейного ускорителя и компьютерного томографа. В учреждение по национальному проекту «Здравоохранение» приобретено 67 единиц нового оборудования. Оно введено в эксплуатацию, активно используется и помогает в борьбе с выявлением, диагностикой и лечением онкологических заболеваний.

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Также по нацпроекту в 2019 году закуплено медицинское оборудование обширного спектра, в том числе два мобильных лечебно-профилактических комплексов для Торжокской и Кимрской ЦРБ, 6 единиц рентгеновских диагностических стационарных комплексов для детских поликлиник Бежецкой, Вышневолоцкой, Конаковской, Ржевской, Торопецкой ЦРБ, Городской клинической детской больницы № 3. Приобретено два компьютерных томографа для Областной клинической больницы и Городской клинической больницы № 7.

В 2020 году на реализацию мероприятий национального проекта «Здравоохранение» в Тверской области направят 2,1 млрд рублей. Средства предусмотрены на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, включая установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году в муниципалитетах Тверской области появится 16 новых ФАПов в 15 муниципальных образованиях. По региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется закупка 121 единицы специализированного оборудования для 7 медицинских учреждений региона. В их числе — областная клиническая больница, региональный сосудистый центр Ржевской ЦРБ, городские клинические больницы № 6 и № 7 Твери.

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