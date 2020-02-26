В Новосибирской области завершена реконструкция молочного завода

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Предприятие по переработке молока открылось на базе Куйбышевского молочно-консервного комбината. В реконструкцию производства вложено более 70 млн рублей частных инвестиций ООО «Баланс». Предприятие уже приступило к выпуску пастеризованного молока, кефира, сметаны и творога, которые постепенно поступают на прилавки местных магазинов.

В ближайшей перспективе ООО «Баланс» планирует запустить цех сухого молока и производство сыра. После выхода на полную мощность будет расширен ассортимент продукции и увеличены объемы производства.

Основной поставщик сырого молока — расположенное в селе Абрамово сельхозпредприятие «Русь».

В планах куйбышевцев — производство всей линейки молочной продукции. Молоко для переработки завод будет покупать у местных селян — это поможет крестьянам сэкономить деньги на логистике, причем районная администрация сегодня ставит перед молочным комбинатом условие: цены на молоко, которое предприятие будет закупать у селян, должны быть достойными.

Ещё недавно предприятие, открытое еще в 1947 году, дышало на ладан. Последние несколько лет и вовсе стояли в консервации. Наконец началась реконструкция — завод реанимировали, отремонтировали оборудование, переделали цеха.

Куйбышевское масло всегда славилось своими вкусовыми качествами. В 1908 году каинские купцы привезли свое сливочное масло на крупнейшую сельскохозяйственную ярмарку в Париж, и там местные эксперты признали наше масло лучшим в мире!

Ещё бы — в составе тех масел, рассказывают сегодня куйбышевские краеведы, был букет лекарственных душистых трав: отменный вкус, запах. В местном музее до сих пор хранится крышка от бочки, с надписью «Буттер». Куйбышевское сливочное в топленом виде продавали за рубеж — именно такое масло по старинным рецептам хотят выпускать и современные маслоделы.