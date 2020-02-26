ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

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Новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск ВА ВКО им. Г.К.Жукова», — говорится в сообщении.

Ранее проведены учения, в ходе которых боевой расчет ЗРК С-350 уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район.

В ходе приема комплекса на полигоне в Астраханской области расчеты учебного центра зенитных ракетных войск провели тренировки, которые включали обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей.

Роль мишеней выполняли истребители МиГ-29СМТ. Помимо этого специалисты ЗРВ провели начальные стрельбы комплекса. Все задачи, выполненные в ходе приемки техники, выполнены в полном объеме.

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС еще в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. В конце марта 2019 года завершились государственные испытания системы С-350, призванной заменить С-300ПС.