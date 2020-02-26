«Рождение лампочки». Как выглядит самый большой электроламповый завод России сейчас?
© Бионышева Елена/Сделано у нас
В конце в 1887 году, один предприниматель по фамилии Добровольский принял решение учредить небольшое предприятие которое занималось производством емкостей для вина и аптечной посудой — это начало создания на данный день самого крупного предприятия по производству электроламп Калашниковский электроламповый завод «КЭЛЗ».
В 1950 году, 11 декабря на заводе была выпущена первая лампочка. Набирая стремительные обороты уже в следующем году, выпуск этого товара превышал 2.694.000 единиц.
Потребители продукции единодушны во мнении, что и спустя семьдесят лет качество ламп от «КЭЛЗ» осталось на самом высоком уровне, и ежегодно только растет.
Подробнее о том, как сейчас обстоят дела на предприятии, и о его перспективах в будущем рассказывает директор Коровашкин Алексей Борисович:
— нашему предприятию 132 года в этом году. Изначально наше предприятие было образовано как стекольный завод, который делал аптечную посуду, после войны завод начал производить колбы для ламп московского электролампового завода, а с 1950 года мы начали делать лампы накаливания.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
11 декабря 2020 года будет 70 лет, как мы сделали первую лампу накаливания. В советское время наш завод был самым маленьким в отрасли на территории бывшего советского союза.
Всего заводов с похожей специализацией было семь. На сегодняшний день ситуация изменилась и мы одно из самых крупных предприятий по производству ламп накаливания на территории бывшего СССР.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Завод никогда не останавливался, ни в 90-е годы, ни в 2000-е. Основная наша продукция — это лампы накаливания стандартные, декоративные и лампы для обогрева скота.
Производственный комплекс электроламп включает в себя несколько сборочных и заготовительных цехов и участков. Главный корпус предприятия включает в себя сборочный цех и два заготовительных цеха общей площадью 9900,2 м22 в котором работает более 700 человек.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Практически все компоненты для создания лампы мы закупаем в России, рассказывает Алексей Борисович, кроме вольфрамовой нити, и спирали, которые мы закупаем в Венгрии и Польше.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Наших лампочек больше 30 процентов на рынке и нашими покупателями считается вся Россия и страны СНГ, такие как Белоруссия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Мы продаем в основном через дистрибьюторов, часто отследить путь нашей лампочки до конечного потребителя сложно, так как часто ее продают как попутный товар. Государственных закупок у нас нет.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Многим специальностям работники проходят обучение непосредственно на предприятии, потом по результатам им присваивается квалификация.
Мы являемся градообразующим предприятием, практически все работники у нас местные жители, которые приходят к нам в молодости и остаются до пенсии.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Средний возраст работников 40 лет. У нас работает очень много династий и распространено наставничество. Мы стараемся уделять особое внимание молодым работникам, оказывая им особое внимание и поддержку, мотивируя остаться на предприятии и не уезжать.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Женщин у нас на данный момент больше, чем мужчин. Они работают на стеклозаготовке, браковке, на сборочных линиях.
«Калашниково» — единственный в России производитель ламп в колбе из синего стекла, обладающих терапевтическим эффектом. Безусловное лидерство принадлежит нам в производстве инфракрасных зеркальных ламп, они являются самой удачной разработкой предприятия.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Время внесло в жизнь огромный спектр новых источников света, чтобы отвечать новым требованиям потребителей, на предприятии расширили и модернизировали производство и полностью пересмотрели ассортимент.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Последние разработки КЭЛЗ ориентированы на декоративное и акцентное освещение: серия иллюминационных ламп для создания особых световых эффектов, лампы накаливания в декоративной колбе, зеркальные лампы направленного света.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
В 2019 году завод выпустил более 85 миллионов единиц различной продукции, такой как теплоизлучатели, рефлекторные лампы, термоизлучатели, электролампы нормального освещения и продолжает наращивать обороты.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Текст и фото: Бионышева Елена
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