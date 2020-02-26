«Рождение лампочки». Как выглядит самый большой электроламповый завод России сейчас?

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В конце в 1887 году, один предприниматель по фамилии Добровольский принял решение учредить небольшое предприятие которое занималось производством емкостей для вина и аптечной посудой — это начало создания на данный день самого крупного предприятия по производству электроламп Калашниковский электроламповый завод «КЭЛЗ».

В 1950 году, 11 декабря на заводе была выпущена первая лампочка. Набирая стремительные обороты уже в следующем году, выпуск этого товара превышал 2.694.000 единиц.

Потребители продукции единодушны во мнении, что и спустя семьдесят лет качество ламп от «КЭЛЗ» осталось на самом высоком уровне, и ежегодно только растет.

Подробнее о том, как сейчас обстоят дела на предприятии, и о его перспективах в будущем рассказывает директор Коровашкин Алексей Борисович:

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— нашему предприятию 132 года в этом году. Изначально наше предприятие было образовано как стекольный завод, который делал аптечную посуду, после войны завод начал производить колбы для ламп московского электролампового завода, а с 1950 года мы начали делать лампы накаливания.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

11 декабря 2020 года будет 70 лет, как мы сделали первую лампу накаливания. В советское время наш завод был самым маленьким в отрасли на территории бывшего советского союза.

Всего заводов с похожей специализацией было семь. На сегодняшний день ситуация изменилась и мы одно из самых крупных предприятий по производству ламп накаливания на территории бывшего СССР.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Завод никогда не останавливался, ни в 90-е годы, ни в 2000-е. Основная наша продукция — это лампы накаливания стандартные, декоративные и лампы для обогрева скота.

Производственный комплекс электроламп включает в себя несколько сборочных и заготовительных цехов и участков. Главный корпус предприятия включает в себя сборочный цех и два заготовительных цеха общей площадью 9900,2 м22 в котором работает более 700 человек.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Практически все компоненты для создания лампы мы закупаем в России, рассказывает Алексей Борисович, кроме вольфрамовой нити, и спирали, которые мы закупаем в Венгрии и Польше.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Наших лампочек больше 30 процентов на рынке и нашими покупателями считается вся Россия и страны СНГ, такие как Белоруссия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Мы продаем в основном через дистрибьюторов, часто отследить путь нашей лампочки до конечного потребителя сложно, так как часто ее продают как попутный товар. Государственных закупок у нас нет.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Многим специальностям работники проходят обучение непосредственно на предприятии, потом по результатам им присваивается квалификация.

Мы являемся градообразующим предприятием, практически все работники у нас местные жители, которые приходят к нам в молодости и остаются до пенсии.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Средний возраст работников 40 лет. У нас работает очень много династий и распространено наставничество. Мы стараемся уделять особое внимание молодым работникам, оказывая им особое внимание и поддержку, мотивируя остаться на предприятии и не уезжать.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Женщин у нас на данный момент больше, чем мужчин. Они работают на стеклозаготовке, браковке, на сборочных линиях.

«Калашниково» — единственный в России производитель ламп в колбе из синего стекла, обладающих терапевтическим эффектом. Безусловное лидерство принадлежит нам в производстве инфракрасных зеркальных ламп, они являются самой удачной разработкой предприятия.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Время внесло в жизнь огромный спектр новых источников света, чтобы отвечать новым требованиям потребителей, на предприятии расширили и модернизировали производство и полностью пересмотрели ассортимент.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Последние разработки КЭЛЗ ориентированы на декоративное и акцентное освещение: серия иллюминационных ламп для создания особых световых эффектов, лампы накаливания в декоративной колбе, зеркальные лампы направленного света.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В 2019 году завод выпустил более 85 миллионов единиц различной продукции, такой как теплоизлучатели, рефлекторные лампы, термоизлучатели, электролампы нормального освещения и продолжает наращивать обороты.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Текст и фото: Бионышева Елена