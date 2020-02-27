В Санкт-Петербургском политехническом университете разработали новую технологию 3D-печати

3D производство в десятки раз дешевле. Инженеры петербургского Политеха разработали новую технологию электродугового выращивания. Она позволяет использовать вместо дорогого металлического порошка обычную проволоку. Разработками молодых учёных уже заинтересовались промышленные предприятия.

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