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Инновации

В Санкт-Петербургском политехническом университете разработали новую технологию 3D-печати

3D производство в десятки раз дешевле. Инженеры петербургского Политеха разработали новую технологию электродугового выращивания. Она позволяет использовать вместо дорогого металлического порошка обычную проволоку. Разработками молодых учёных уже заинтересовались промышленные предприятия.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yUWDTlSqU0s
Источник: https://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=39069

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Санкт-Петербург, 3D печать, электродуговое выращивание
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