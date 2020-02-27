На Киришском ДСК запущена новая линия российского производства

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Киришский домостроительный комбинат, расположенный в Ленинградской области и входящий в строительную корпорацию «ЛенРусСтрой», открыл новую линию по производству стеновых панелей.

На предприятии установлена универсальная технологическая линия российской компании «Рекон», одного из ведущих производителей оборудования для заводов ЖБИ. Благодаря ей КДСК теперь может выпускать панели различных размеров и толщины с улучшенным качеством поверхности. Новые изделия можно будет задействовать в строительстве домов с нестандартной планировкой квартир и других помещений.

Открытие новой производственной линии только первый этап модернизации Киришского ДСК, проводимого СК «ЛенРусСтрой». В ближайшее время на предприятии предполагается установить ещё две аналогичные линии, позволяющие выпускать высококачественную продукцию.

Генеральный директор СК «ЛенРусСтрой» Леонид Кваснюк, открывая производственную линию, подчеркнул, что новый стеновые панели будут выпускаться не только под собственные проекты, но и для нужд других игроков рынка жилищного строительства Северо-Запада. В настоящее время, добавил он, в связи с переходом на эскроу-счета, панельное домостроение становится наиболее популярным у большинства застройщиков из-за качества используемых материалов и скорости проведения работ.