Ростех поставил медицинское оборудование в Гану

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Госкорпорация Ростех расширяет географию поставок высокотехнологичного медицинского оборудования в страны Африки. Гана закупила неонатальные фототерапевтические облучатели — приборы для лечения желтухи у новорожденных без использования лекарственных препаратов.

Стоимость неонатальных облучателей ОФН-03 ниже, чем у зарубежных аналогов. При этом срок их службы выше, чем у конкурентов — более 50 тысяч часов. Разработку и производство этой техники в составе Ростеха ведет предприятие дочернего холдинга «Швабе» — Уральский оптико-механический завод (УОМЗ).

Принцип работы прибора основан на воздействии световым потоком от сверхъярких светодиодов в спектральном лечебном диапазоне 430-530 нм. При этом маленький пациент не подвергается тепловому воздействию, а сеанс фототерапии длится вдвое меньше обычного.

«В рамках контракта с Ганой мы поставили в медучреждения страны неонатальное оборудование, которое помогает сохранить детям жизнь и здоровье. Наша высокотехнологичная медтехника уже эксплуатируется в других странах Африканского континента, в том числе в Тунисе и Египте. Идут переговоры с новыми потенциальными заказчиками в регионе», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

«Оборудование уже зарекомендовало свою эффективность в российских медучреждениях и за рубежом. Врачи отмечают мобильность прибора и удобство его эксплуатации. Кроме того, облучатель работает в двух режимах — таймер и часы, что позволяет задавать время работы прибора и снижает риск побочных эффектов», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Неонатальные облучатели «Швабе» также поставляются в медицинские центры Ирландии, Индонезии, Малайзии, Суринама, Гренады и других стран. Ранее ОФН-03 стал первым медицинским оборудованием, получившим регистрационное удостоверение Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Этот шаг позволил упростить процедуру поставок медтехники в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.