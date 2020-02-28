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Новые заводы и цеха

В Воронеже запущено строительство второй очереди завода по производству зернового оборудования

 © minpromtorg.gov.ru

В начале 2020 года компания «Воронежсельмаш» запустила строительство второй очереди завода. Планируется, что расширение производственных мощностей позволит предприятию увеличить объем выручки более чем в 2 раза и выпускать порядка 30 новых видов зерноочистительных машин.

Благодаря участию в мерах государственной поддержки, реализуемых Минпромторгом России, и внедрению современной научной базы (45 разработок только в 2019 году) выполнено более 1000 эксклюзивных проектов с применением инновационных решений на более чем 2,5 млн. тонн хранения.

Высокое качество техники, бережливое производство с использованием высокоточного оборудования позволяет реализовывать проекты и поставлять продукцию более чем в 57 регионов России, а также в страны СНГ, Европы и Азии.
Источник: http://minpromtorg.gov.ru/press-cen...lya_aviacii_kosmosa_i_sudostroeniya

Воронежская область, Воронежсельмаш, сельхозтехника
  • Нет аватара Zzepp
    28.02.2014:59:09

    А нефиговый такой заводик! И поскольку выпускает не трактора, не самолёты — как-то не на слуху.

    выполнено более 1000 эксклюзивных проектов с применением инновационных решений на более чем 2,5 млн. тонн хранения

    Интересно, это за какой срок? С 2012го, когда они новую площадку открыли, или всего за историю завода, т. е. за 90 лет? Если первое — то очень круто. 2.5 млн тонн — это пара процентов от общего производства той же пшеницы.

    #1190524
    • Bizzz vcvc Bizzz vcvc
      28.02.2015:54:29

      Zzepp заводу уже 100 лет. в Советское время за один год выпускали 30 000 зерноочистительных машин. Это был гигант сельхозмашиностроения. Помимо современной техники также строят элеваторы под ключ.

      #1190527
      • Нет аватара mmx
        28.02.2016:46:53

        в Советское время за один год выпускали 30 000 зерноочистительных машин.

        Это как пресловутые 100500 тыщ советских комбайнов?

        #1190531
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