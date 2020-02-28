В Воронеже запущено строительство второй очереди завода по производству зернового оборудования

© minpromtorg.gov.ru

В начале 2020 года компания «Воронежсельмаш» запустила строительство второй очереди завода. Планируется, что расширение производственных мощностей позволит предприятию увеличить объем выручки более чем в 2 раза и выпускать порядка 30 новых видов зерноочистительных машин.

Благодаря участию в мерах государственной поддержки, реализуемых Минпромторгом России, и внедрению современной научной базы (45 разработок только в 2019 году) выполнено более 1000 эксклюзивных проектов с применением инновационных решений на более чем 2,5 млн. тонн хранения.

Высокое качество техники, бережливое производство с использованием высокоточного оборудования позволяет реализовывать проекты и поставлять продукцию более чем в 57 регионов России, а также в страны СНГ, Европы и Азии.