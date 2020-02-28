«Коксохиммонтаж» открыл новые производственные цеха в Череповце

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ООО «Коксохимэлектромонтаж» (дочернее предприятие АО «Трест Коксохиммонтаж») открыло новые производственные цеха в Череповце. Они располагают современными линиями промышленного оборудования с непрерывным производственным циклом изготовления.

Цеха выпускают электрощитовое оборудование для промышленного и частного сектора электроснабжения, сопутствующую продукцию из пластмасс методом литья, а также металлические рукава, в том числе с покрытием из ПВХ.

В 2020 году череповецкое подразделение «Коксохимэлектромонтаж» планирует произвести 750 единиц электротехнического оборудования, 7 тонн пластиковых изделий строительного и электротехнического назначения, 75 тыс. метров металлических рукавов без и в ПВХ-оболочке.

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Среди заказчиков компании: «Трест Коксохиммонтаж», «ГазПромНефть-Ямал», «НОВАТЭК-ТСНГ», «Апатит», «Метахим», «Северсталь», Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Основные проекты — комплекс объектов Новопортовского НГКМ, комплекс сжижения природного газа в п. Сабетта, Северо-Русское, Тазовское, Харбейское месторождения.

Специалисты «КХЭМ» получили аттестацию и ежегодно проходят обучение в компаниях Schneider Electric и ABB. «Коксохимэлектромонтаж» считает одной из своих приоритетных задач высокую социальную ответственность. Штат предприятия включает сотрудников с ограниченными возможностями, которые занимаются проведением конструкторских работ с использованием специализированного программного обеспечения, а также изготовлением, проверкой и изданием технической документации на оборудование.