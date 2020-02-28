На Онежском ССЗ спущен на воду рабочий катер проекта ST23WIM-H С «Виктор Воротыло»

28 февраля 2020 года на Онежском судостроительном-судоремонтном заводе (р. Карелия) спущен на воду рабочий катер проекта ST23WIM-H С «Виктор Воротыло».

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Гибридный рабочий катер с использованием системы электродвижения проекта ST23WIM-H предназначен для обследования состояния судоходных путей; доставки комиссий, членов экипажей и их семей; осмотра и экологического мониторинга акваторий; участия в спасательных операциях; при необходимости — осуществления доставки и снятия лоцманов с судов, а также лоцманского сопровождения на судоходных путях.

Судно может эксплуатироваться круглогодично по своему назначению в незамерзающих морях и в летний период в замерзающих морях в умеренном морском климате при следующих расчетных температурах: наружного воздуха от -20 °С до +35 °С; забортной воды от -2 °С до +15 °С.

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На судне применена гибридная пропульсивная установка. Внедрение в существующую главную энергетическую установку гребных электродвигателей/валогенераторов обеспечивает движение на скоростях до 6 узлов без работы главных двигателей и движение на максимальных скоростях без работы дизель-генераторов.

Церемония закладки киля судна состоялась на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе 16 января 2019 года.