В Бурятии открыли 4 новых корпуса к детским садам

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28 февраля в поселке Агинское торжественные мероприятия - открытие двух новых корпусов к детскому саду «Ручеек» и один к детскому саду «Ульгэр». Они распахнули свои двери для 108 малышей от полутора до трех лет.Просторные, светлые и уютные залы, коридоры, туалетные и спальные комнаты, приспособленные для маленьких детей готовы встретить своих обитателей. На торжественном мероприятии приняли участие родители, коллективы детских садов, почетные гости.

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Ранее 24 февраля открыли дополнительный корпус к детском садику «Ромашка»

Новый лепесток у детсадовской «Ромашки». Дополнительный ясельный корпус открыли в посёлке Агинское. Это уже вторая группа раннего развития в этом детском саду. Строительство нового корпуса началось в августе 2019 года.В рамках национального проекта «Демография» средства на строительство нового здания были выделены федеральным центром, всего 30 миллионов рублей. На оснащение потрачено ещё более миллиона. Для более комфортного пребывания детей в новом помещении установлены системы вентиляционного теплообмена. Согласно проекту рядом с ясельным корпусом строители возвели игровую площадку.

© aginskoe.ru

© go-aginskoe.ru

© aginskoe.ru

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